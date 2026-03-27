⁠⁠Nació la hija de Marc Anthony y Nadia Ferreira: “Estamos en las nubes”

Hace unas horas, Marc Anthony y Nadia Ferreira confirmaron el nacimiento de su segundo bebé. La modelo paraguaya, quien se casó con el salsero el 28 de enero del 2023, dio a luz a Myla. “Que bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA no se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”, escribieron.

La publicación está acompañada de dos fotos. Una a blanco y negro donde aparece junto a Marc, su hijo Marco Antonio de tres años y la recién nacida, aunque no le dejan ver el rostro. En la segunda, corresponde a una imagen de las manos de los cuatro, que refleja unión y amor. “Bienvenida pequeña princesa”, “felicitaciones por ese angelito que llegó a la familia”, “muchas felicidades y bendiciones”, “bendiciones para esa princesa hermano y para tu hermosa familia”, “mi amor hermoso que bendicion tan grande”, “felices por la llegada de la princesa”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas.

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La modelo agradeció las muestras de cariño con un comentario en la publicación que, en menos de cuatro horas alcanzó los 415 mil likes. "Que Dios les multiplique todo lo que nos desean! 🙏🏻 Gracias".

Marc Anthony y Nadia Ferreira siempre quisieron tener otro hijo

En una pasada entrevista con la revista Hola, la pareja habló de sus planes de ser padres nuevamente, tras la llegada de su primer hijo. “Siempre quisimos tener otro bebé y obviamente nuestro sueño era que fuese una niña y se nos dio. Dios nos dio la bendición de esperar una niña”. La empresaria resaltó que: “Él quería una niña y yo también, y nos enteramos en ese momento. Fue muy especial. Nos enteramos en Año Nuevo, o sea, el 31 de diciembre. A alguien de mi familia le habían dado la noticia, porque estaba mi familia acá en Miami para las fiestas. Nos habían dado justo el 31 de diciembre los resultados”.

Nadia conoció al intérprete de Vivir mi vida como una fan en el 2016 durante un concierto. Siete años después, en el 2022, volvieron a coincidir en un evento y, a partir de ese momento, comenzaron a conocerse. Meses después surgieron los primeros rumores sobre un romance, luego de viralizarse unas fotografías dándose un beso en un restaurante en Ciudad de México.

En mayo de ese mismo año anunciaron su compromiso y el 28 de enero de 2023 se casaron en una ceremonia privada en el Pérez Art Museum de Miami, con invitados como David Beckham, Salma Hayek y Lin-Manuel Miranda.