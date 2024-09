Nació Luciana, la hija de Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas: “gracias a Dios”

Hace pocos minutos, la actriz Ana Lucía Domínguez y su esposo Jorge Cárdenas anunciaron en sus redes sociales la llegada de Luciana, su primera hija. “Gracias a Dios. Llegó nuestra Luciana”, se lee en el post de Instagram, donde se observa un reel de fotografías de los nuevos papás con la recién nacida.

Amigos y seguidores de la pareja les han dejado múltiples mensajes de felicitación, deseándoles lo mejor en esta nueva etapa que comienzan: “qué alegría, Dios los bendiga mucho”, “qué dicha, felicidades”, “Bendiciones para esa bebé, y a la nueva mamá y al nuevo papá”, “bienvenida Luciana”, “bienvenida al mundo muñeca preciosa Dios te bendiga”, “felicidades es preciosa y te deseo mucha felicidad con Luciana”, “qué belleza. Un abrazo para los tres. Hermosa Luciana”.

¿Cuándo nació Luciana, la hija de Ana Lucía Domínguez?

Vea se comunicó con una fuente cercana a la pareja, quien determinó que la bebé no nació hoy, sino, al parecer, el pasado martes 3 de septiembre. A través de sus redes sociales, los actores documentaron todo el proceso de su embarazo, que habían anunciado en exclusiva para la revista Vea hace unos meses en su edición impresa, donde contaron todos los detalles de la llegada de su primer hijo después de 15 años de relación.

Esta semana, la actriz publicó un video donde recopiló varias imágenes desde que se enteró que se convertiría en mamá, hasta sus últimos días de embarazo, agradeciéndole a todos haber estado en este proceso y preparándose para darle la bienvenida a Luciana:

“Solo con mirarme reconozco los cambios que se están produciendo en mí. Cada día es una nueva etapa, un nuevo descubrimiento. Al principio, mis prendas habituales aún me quedaban, pero pronto comenzaron a ajustarse de manera diferente, hasta que ya no podía usar esa ropa que tanto disfrutaba. A veces, el miedo y la incertidumbre me envuelven, surgiendo la pregunta, ¿volveré a ser como antes? Cada visita al médico me llenaba de asombro al ver cómo crece la vida dentro de mí. Un corazón latiendo con fuerza, pequeñas extremidades formándose y una carita que ya se va perfilando”.

¿Por qué Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas no habían tenido hijos?

Los seguidores de los actores los habían cuestionado varias veces sobre los motivos por los que no tenían hijos. En varias oportunidades afirmaron que había sido por temas profesionales. En una entrevista con 15 minutos Ana Lucía contó hace un tiempo: “Estoy en un momento muy importante de mi carrera, y si quisiera un bebé, debo parar de trabajar al menos por un año, pues deseo estar a su lado el 100 %, no me siento capaz de delegar su cuidado a otra persona. Pero si Dios nos pone a un hijo en nuestros corazones, bienvenido sea”.