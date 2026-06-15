Nanis Ochoa, de ‘La Casa de los famosos’, y su lucha por recuperar su rostro. ¿Qué le pasó?

Nanis Ochoa, ex participante de 'La Casa de los famosos’ ha vivido complejos momentos relacionados con su salud en los últimos meses. La presentadora y actriz se ha tenido que someter a varios procedimientos para recuperar por completo la armonía y funcionalidad de su rostro.

Esta vez se sinceró con el programa ‘Lo sé todo’ donde detalló que lo ocurrido en los últimos tiempos no está relacionado con un asunto estético sino que se trata de algo urgente y vital para su bienestar. Un asunto de salud.

Los problemas para la actriz comenzaron cuando tenía unos 14 años según la misma presentadora. En aquel tiempo su maxilar inferior no se desarrolló como debe ser. Pese a que la conductora recibió tratamiento de ortodoncia, el mentón se mantuvo pequeño. De ahí que su familia decidió que podrían colocarle un implante de silicona.

Con el tiempo, la estructura ósea se desgastó y hubo un desgaste que terminó, según Ochoa, debilitando la estructura. El “implante lo que hizo fue comerme el hueso y ya me estaba llegando al nervio”, dijo en el programa donde detalló que en los últimos tiempos ha estado concentrada en el tratamiento reconstructivo de su rostro, ya que el este aspecto de su salud ha derivado en otros problemas como el comer, así como la experimentación de ahogos y ronquidos constantes.

De ahí que fue necesario un procedimiento llamado cirugía ortognática para reubicar los maxilares, corregir la simetría de la cara como tal y evitar los malestares.

Tras un mes de la mencionada intervención hubo una fractura de las placas ubicadas en la parte derecha. Fue necesaria una nueva intervención . Lastimosamente durante esta ocurrió una nueva fractura en la parte izquierda. Vino un desplazamiento de la estructura ósea del rostro y por ello llegó un nuevo procedimiento que implicó emplear materiales de resistencia fuerte.

“Yo lo hice por tema de salud, la gente dice que fue por vanidad”, dijo la misma actriz en sus redes sociales.

Nanis Ochoa regresa a la actuación

La actriz de momento está dedicada a su mejoría y se ha ocupado de la parte física así como cuida su salud emocional, que también se ha visto afectada no solo con su situación sino con los comentarios que la señalan de someterse a procedimientos por cuestión estética cuando no es así.

“Siento esperanza de que esta vez si va a hacer la vencida”, dijo Nanis a Lo se todo refiriéndose a que con la tercera intervención ha visto gran mejoría en su cara.

De momento ha anunciado que regresa a actuar. “Emocionada de contarles que volvemos con la Obra de teatro Casting femenino en @cabaretbogota de la mano de nuestro escritor y director @alejoaguilar82 después de 7 años y les prometemos que si les gustó nuestra primera temporada esta los va a obsesionar”, dijo sobre la nueva temporada teatral que comenzará.

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