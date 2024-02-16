Naren Daryanani, de ‘Padres e hijos’, reapareció en España tras cirugías y con nueva novia

El actor bogotano que entre finales del año pasado y comienzos de este se sometió a varios procedimientos estéticos que explicó que lejos de querer detener el paso de la edad o temer a la vejez, sólo quiso lucir mejor y corregir algunos rastros de intervenciones o tratamientos pasados que no se hicieron como debían ser, se encuentra fuera del país.

Después de someterse a un lifting facial Deep Plane y a la llamada blefaroplastia, una cirugía de párpados, el actor viajó a España, donde ya había estado a finales del 2025.

“Viva el amor”, Naren Daryanani

Ahora se deja ver en este país nuevamente, ya que al parecer allí está su residencia permanente. Con imágenes logradas en Alicante, el artista que dio vida por años a Federico Franco en ‘Padres e hijos’, avanza muy estable en su más reciente relación sentimental.

Aunque en sus publicaciones no detalla mucho de quién se trata si ha compartido fotos de ella y deja ver, tanto en las imágenes como en los textos, que pasa por un buen momento en este aspecto.

Recordemos que Naren explicó a Vea hace un tiempo que tuvo una experiencia poco grata con una novia con quien vivió en Chile, donde Naren estuvo por algunos años.

Ahora parece que los tiempos complejos pasaron y el actor vive con plenitud en España.

“Tenemos que aprender a dar amor no importa las circunstancias, incluso cuando todo va mal o recibimos lo contrario. No es fácil, pero debemos intentarlo y trabajarlo. Eso es estar con Dios y honrarlo de verdad! Viva el amor y amor para todos!“, escribió en su más reciente post en Instagram

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