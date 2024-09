Natalia Jerez: edad, novio, y más de la actriz, concuñada de Gabriela Tafur

La boda de Gabriela Tafur y Esteban Santos fue una de las más comentadas del mundo del espectáculo en Colombia. La expresentadora del Desafío The Box y el hijo del expresidente Juan Manuel Santos unieron sus vidas frente al altar después de cuatro años de relación.

¿Por qué Gabriela Tafur y Natalia Jerez son de la familia?

Debido a esa ceremonia, se volvió tendencia el nombre de Natalia Jerez, la actriz recordada por su participación en producciones como Juegos prohibidos, El Capo, Rosario Tijeras, Sinú, río de pasiones, La de troya 2, Manes, entre otras. La actriz es novia de Martín Santos, hermano mayor de Esteban y cuñado de Gabriela Tafur.

Santos y Jerez han sido muy reservados con su relación, pocas veces se dejan ver en sus redes sociales. Su relación la oficializaron en el 2023 cuando compartieron una foto juntos en sus perfiles de Instagram.

¿Cuántos años tiene Natalia Jerez?

La actriz nació el 23 de marzo de 1983. Actualmente tiene 41 años y, además, es Comunicadora Social de la Universidad de la Sabana. Vivió durante un año en Australia donde se desempeñó en la parte comercial.

Su primer acercamiento con la televisión fue en el 2004 cuando ganó un casting para conducir el programa Mucha música, de City TV, en el que duró aproximadamente un año.

Más adelante debutó como modelo de portadas de diferentes revistas y, finalmente, llegó a la actuación cuando pasó un casting para la telenovela Juegos prohibidos, protagonizada por Sebastián Martínez y Kathy Sáenz. Allí, la concuñada de Gabriela Tafur tuvo el papel de antagonista principal y, desde entonces, su carrera en la actuación despegó hasta convertirse en una de las actrices más queridas del país.

Además de los diferentes personajes que ha realizado en la televisión, Natalia también ha trabajado para proyectos en plataformas de streaming como Netflix y Prime Video.

¿Quiénes son los exnovios de Natalia Jerez?

Antes de su relación con Martín Santos, la actriz sostuvo una de las relaciones más estables de la farándula en Colombia con el también actor Juan Fernando Sánchez, con quien se conoció en el 2011 mientras grababan la serie Retratos de mujer. Allí surgió el amor y, después de cuatro años de romance, se casaron, aunque dos años después se separaron.

En una entrevista con Aló, la actriz reveló que el divorcio no fue un proceso fácil: “Estuve muy triste y lloré un mar de lágrimas, pero me levanté, me limpié las lágrimas, seguí adelante y aquí estoy, queriéndome y como el ave fénix, resurgiendo de las cenizas”.

Natalia Jerez y Juan Fernando Sánchez

Después de su comentada ruptura, Jerez se dio una oportunidad en el amor con Mateo Pérez, un fotógrafo y empresario de glampings, quien es amante de la naturaleza.

Meses después de iniciar su relación se enteraron que estaban en la dulce espera de su primera hija, a quien llamaron Carlota. “Fue una de las noticias más lindas que he recibido en mi vida, siento que este bebé estaba buscando venir al mundo y nos escogió a Mateo y a mí como sus papás (...) Para Mateo también fue una sorpresa, se puso feliz, me dijo que me amaba, y que estaba dispuesto a todo por nosotros”, dijo en ese momento en una entrevista con la Revista Caras. Luego del nacimiento de la niña, la actriz y el fotógrafo terminaron.