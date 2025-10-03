Ñejo rompió en llanto por gesto de Feid y le agradeció entre lágrimas ¿Por qué?

En la noche del 2 de octubre, Feid y Ñejo estrenaron Princesa, su segunda colaboración musical. Para celebrar el lanzamiento, ambos artistas realizaron una transmisión en vivo en Instagram, en la que ocurrió una escena inesperada: el puertorriqueño se quebró en medio de la conexión y no pudo contener las lágrimas frente a su colega.

¿Por qué Ñejo lloró en su encuentro con Feid?

Durante la conexión, ‘El Broko’ tomó la palabra y, visiblemente conmovido, le dedicó unas sentidas palabras al colombiano. “Me da sentimiento porque uno ve chamaquitos que, aunque no lo han sobrepasado a uno, pero están bien arriba, uno pasa las de Caín. Hay artistas que a uno lo ven por encima del hombro… hay artistas que, cuando sobrepasan a algunos otros, se les olvida de dónde vinieron o quiénes les abrieron camino”, expresó entre lágrimas, provocando la sorpresa de los presentes en la transmisión.

Ñejo también explicó que lo que más le conmovió fue la disposición de Feid para grabar esta nueva colaboración. Según contó, mientras algunos colegas suelen “ponerlo a esperar”, el paisa respondió de inmediato a su llamado, un gesto que calificó como invaluable dentro de la industria. Esa actitud, para el veterano reguetonero, marcó la diferencia y reflejó la humildad de su colega.

Las palabras de agradecimiento de Ñejo hacia feid



Tkm Broko 🥹 pic.twitter.com/PNO2SzKipG — sofia (@sxfixg5) October 2, 2025

Cabe resaltar que Princesa no es la primera canción que lanzan juntos. En 2020 ya habían compartido créditos en FERXXO X ÑEJO, un tema que unió a dos generaciones del reguetón y que reafirmó la conexión entre ambos artistas. Sin embargo, en esta ocasión la experiencia adquirió un valor especial por la reacción sincera y espontánea que mostró el puertorriqueño.

La respuesta de Feid al gesto de Ñejo

‘El Ferxxo’ no pasó por alto las lágrimas de su amigo y respondió con un mensaje cargado de respeto hacia su colega. “Usted es una bestia, aquí estamos… todo lo que usted aportó para que yo esté hoy aquí parado”, manifestó el intérprete de Luna y Perro Negro, reconociendo la importancia de Ñejo como pionero del género urbano y uno de los exponentes puertorriqueños más influyentes de las últimas décadas.

El emotivo intercambio entre ambos cantantes rápidamente comenzó a circular en redes sociales, en las que los seguidores de ambos destacaron el gesto de admiración mutua y la honestidad de la escena.