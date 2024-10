Nelson Gómez, hermano de Darío Gómez, reveló: “la sombra de él era aplastante”

El 26 de julio del 2022 falleció en la Clínica Las Américas de Medellín, Darío Gómez, conocido en el mundo artístico como ‘El rey del despecho’. El artista sufrió un infarto agudo de miocardio.

Aunque Gómez triunfó en su carrera artística, su área personal fue muy comentada, pues, de acuerdo con declaraciones de su propia familia, llevaba muchos años sin hablarles, pese a que no tenían una mala relación como se llegó a especial.

¿Qué pasó con Nelson Gómez y su hermano Darío Gómez?

Nelson Gómez, uno de sus hermanos, quien recientemente celebró sus 30 años de carrera artística, dialogó con Vea y reveló algunos detalles de su relación con el intérprete de Daniela, con quien tuvo un distanciamiento en los últimos años.

De acuerdo con lo que contó, aunque actualmente triunfa en su carrera musical, hasta el momento de la muerte de su hermano se sintió estancado. “Estoy muy satisfecho, a pesar de tantos truncamientos en mi carrera y de no poder estar en muchos programas de televisión por situaciones ajenas”, afirmó.

Los tropiezos a los que se refiere están relacionados con su relación con su hermano. Nelson acusó a Olga Lucía Arcila, exesposa de Darío Gómez, de haber, supuestamente, impedido que él surgiera en su carrera.

“Para mí lo más duro y que me ha llevado a muchas cosas de dolor y sufrimiento es llegar a una emisora y saber que me van a atender muy bien, pero estando mi hermano vivo no podía sonar por orden de esta señora y Darío abalaba todo eso, me ha dolido todo eso y me ha perjudicado todo eso... Mi hermano en su dominio que tenía hacía todo lo que dijera Olga. Me decía que no peleara con ella porque después no podía ayudarme”, aseguró.

Aunque no culpó directamente a su hermano, sí reconoció que tuvo mucho que ver en que no tuviera un espacio en los diferentes medios de difusión. Debido a eso, sintió en un momento acabar con ese sueño. “Yo iba muy bien, pero desafortunadamente con tantas cosas hubo un momento en que sentí deseos de salirme de la música, ya como que no daba más, esa impotencia de saber que la sombra de mi hermano no era una sombra buena, sino una sombra aplastante, que se va todo a pique”.

¿Por qué Darío Gómez no le hablaba a su familia? Nelson Gómez reveló la verdad

Darío Gómez siempre expresó el amor por su familia, especialmente por su mamá. Sin embargo, rara vez se le veía compartiendo con sus hermanos. Nelson le contó a Vea que su hermano llevaba varios años sin hablarle a él y a varios de sus hermanos, pero no porque no quisiera, sino porque, al parecer, no se lo permitían.

“Mi maestro Posada me llevó a Cali a verlo y me dijo que iba a estar solo y era la única manera que él podía hablar con él. Precisamente me encontré con él, hasta él me dijo que no publicara ninguna foto, me la guardé hasta que él murió. Me abrazó, se le vinieron las lágrimas, me dijo que sabía que tenía la familia abandonada y que los iba a llamar para que nos reuniéramos todos. A los cinco años viene el deceso de él y no nos pudo llamar nunca”, dijo.

“Con el único que no nos reuníamos era con Darío porque no se le permitía. En los últimos meses antes de morir estaba empezando a buscar la familia. Son cosas dolorosas. Yo sabía que en el fondo él quería estar con nosotros. Cuando él estaba acompañado de su exesposa, yo podía estar ahí y él no me saludaba, cuando estaba solo, me abrazada, nos decía que nos amaba. Darío tuvo un corazón muy grande, muy noble. Él amaba tanto a mi mamá que le tocó matar a mi papá porque iba a matarla a ella”, contó el artista de música popular.

Acusó a su excuñada de haber sido la responsable de que el intérprete de Nadie es eterno hubiera desaprovechado el tiempo con su familia.

“No sé cuál fue el daño que nosotros le hicimos a Darío. Olga me acusó que yo le robé a Darío en Bucaramanga cuando yo era su promotor, pero yo qué le iba a robar si yo dormía en las peores residencias, yo anduve a pie muchos trayectos largos porque no había el suficiente dinero para yo hacer la promoción como tenía que ser. Mi talento fue tan grande para ella y vio la competencia tan grande. Mi hermano me dijo que cuando me dedicara a la música tratara de hacerlo diferente a él. Al que menos tienen que atacar es a mí, a mí el legado de mi hermano no me cae, no puede caerme a mí, mi género es diferente, es menos despecho, es más romántico, yo soy totalmente diferente a Darío. Jamás voy a tirar por la borda más de 30 años de carrera, yo seguiré mi legado”, aseguró.

Actualmente, Nelson ha revolucionado la escena musical con sus temas de amor, desilusión y engaño. Entre sus temas más populares están Un amigo en la barra, Amigos, Celoso, entre otros. Hace unas semanas lanzó su sencillo Lo dejaste tú.