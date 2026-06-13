Neymar se convertirá en padre nuevamente. ¿Cuántos hijos tiene el futbolista?

El pasado jueves 11 de junio se dio inicio a la Copa del Mundo 2026, que por primera vez se realiza en tres países: México, Canadá y Estados Unidos. Neymar, de la Selección de Brasil, hizo su regreso después de varios años complicados por lesiones, convirtiéndose en uno de los brasileños con más participaciones en este torneo, ya que está disputando su cuarto Mundial, tras haber estado en 2014, 2018 y 2022.

A pesar de su experiencia, su participación en el torneo ha estado marcada por problemas físicos. Llegó a la concentración de Brasil con una lesión en el gemelo derecho, lo que le impidió jugar en el debut del equipo contra Marruecos, un partido que terminó en un empate 1-1. Aunque no pudo estar en el campo, estuvo presente desde el banquillo, animando a sus compañeros y siguiendo el partido de cerca.

La condición física del jugador ha encendido las alarmas entre los aficionados brasileños, ya que el equipo técnico liderado por Carlo Ancelotti está enfocado en asegurar su total recuperación para los próximos partidos del torneo. Según varios informes, la principal preocupación es prevenir una recaída y garantizar que el jugador esté listo para las etapas cruciales de la Copa del Mundo.

Neymar y Bruna Biancardi tendrán una niña

En medio de la expectativa por su participación en el Mundial, el delantero sorprendió este lunes a sus seguidores al anunciar que se convertirá nuevamente en padre. La noticia la dio a conocer a través de un emotivo video que publicó en sus redes sociales. “Tenemos noticias emocionantes que compartir con todos ustedes”.

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En las imágenes, aparece la pareja con los ojos vendados junto a sus hijos Mavie, Mel y Davi Lucca. La familia está sentada en un jardín haciendo una dinámica con pintura; minutos después, se observa el color rosado revelando que llega una nueva integrante a su hogar. “Estamos embarazados”, escribieron junto al clip. Al ver que se trata de otra niña, el jugador expresó con gran emoción: “¡Dios mío, me voy a volver loco!”. Enseguida, bromeó diciendo: “Voy a armar una banda, y a partir de hoy van a ser las... Spice Girls”. Luego, corrigió: “Va a ser K-Pop”.

Con la llegada de la nueva bebita, el futbolista completaría cuatro niñas. Por esa razón, al final del video dijo: “Ya les voy avisando. El año que viene, en diciembre... ¡niño!”.

¿Cuántos hijos tiene Neymar?

Actualmente, el delantero brasileño es padre de cuatro hijos. Su primogénito, Davi Lucca, nació en 2011, fruto de su relación con Carolina Dantas. Este joven ha estado al lado de su padre en varios momentos importantes de su carrera y a menudo aparece en las publicaciones familiares. Años más tarde, Neymar volvió a ser padre. En octubre de 2023, llegó al mundo Mavie, su primera hija con Bruna Biancardi. Después, nació Helena, fruto de su relación con la modelo brasileña Amanda Kimberlly. La llegada de la pequeña causó un gran revuelo mediático en Brasil y en varios países de América Latina. En julio del año pasado recibió a Mel, su hija menor. Con el reciente anuncio del embarazo de Bruna, Neymar se alista para ser padre por quinta vez. Aunque la pareja no ha revelado muchos detalles sobre el bebé, han dejado entrever la felicidad que sienten en esta nueva etapa de su vida familiar.