Ni Colombia ni España: hijos de Shakira sorprenden con sus favoritas para el Mundial 2026

Fuera de los futbolistas que protagonizan la Copa Mundial de la FIFA 2026, han surgido otras figuras que han captado parte de la atención mediática en torno al torneo. Entre ellas aparece Shakira, quien vuelve a estar vinculada de manera directa con el evento en una edición que combina deporte, música y espectáculo a escala global.

La artista colombiana no solo interpreta la canción oficial del certamen, ‘Dai Dai’, sino que también está prevista para cantar en el acto de cierre del campeonato. Su presencia vuelve a conectar su nombre con la narrativa global del fútbol, en un Mundial organizado por la FIFA World Cup 2026 que apuesta por un componente musical y de entretenimiento cada vez más fuerte.

¿A qué selecciones apoyan Milan y Sasha, hijos de Shakira?

En ese contexto de alta exposición mediática, una reciente aparición de Shakira junto a sus hijos en Los Angeles terminó llamando la atención por un detalle inesperado. La cantante fue vista caminando de manera informal por la ciudad, en una escena cotidiana en la que también estuvieron presentes Milan y Sasha.

En la salida, Shakira llevó puesta la camiseta de la selección Colombia, manteniendo su ya conocido vínculo simbólico con el equipo nacional. Sin embargo, el foco de la conversación se trasladó rápidamente a sus hijos, quienes optaron por camisetas de selecciones distintas a la de su madre.

Milan, el hijo mayor, apareció con la camiseta de la selección de Brasil, una de las más emblemáticas del fútbol mundial por su historial competitivo y su tradición en torneos internacionales. Su elección fue interpretada como una inclinación hacia una de las potencias históricas del deporte.

Sasha, por su parte, fue visto con la camiseta de la selección de Uruguay, otro referente sudamericano con fuerte identidad futbolística y presencia constante en competencias de alto nivel. La combinación de ambas elecciones generó curiosidad por la diversidad de afinidades dentro del entorno familiar.

El show que Shakira prepara para el medio tiempo de la final del Mundial 2026

La final de la FIFA World Cup 2026 tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que durante el torneo será denominado New York New Jersey Stadium por disposiciones de la FIFA. Allí se implementará por primera vez en la historia del certamen un espectáculo de medio tiempo inspirado en el formato del Super Bowl, con una pausa ampliada para permitir el montaje técnico del escenario y la presentación en vivo de los artistas.

El show será producido en alianza con Global Citizen y contará con la participación de Shakira, Madonna y BTS como nombres principales. Según lo revelado, la propuesta busca convertir el entretiempo en un espectáculo de escala global, con una duración extendida frente al formato tradicional del fútbol y una producción diseñada para audiencias televisivas y digitales en todo el mundo.

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