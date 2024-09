Ninel Conde antes y después: la actriz causó polémica por sorprendente cambio

Ninel Conde es una reconocida cantante y actriz mexicana, quien comenzó su carrera artística en 1995 cuando ganó el concurso Señorita Estado de México. Ha hecho parte de importantes proyectos televisivos como Luz Clarita, Rebelde, Fuego en la sangre, En tierras salvajes, El señor de los cielos, entre otras.

En su faceta musical ha publicado álbumes y canciones tituladas La rebelde, Libre, Y ganó el amor, El bombón asesino, Todo conmigo, Ingrato, No me verás, entre otros temas.

¿Qué le pasó a Ninel Conde?

La actriz, conocida como El bombón asesino, ha estado en el ‘ojo del huracán’ por el evidente cambio físico que ha tenido en los últimos años, especialmente en su rostro.

Muchos de sus fanáticos recuerdan cuando hizo parte de Rebelde, donde interpretó a la mamá de Roberta. Sin embargo, algunos aseguran que no la reconocen actualmente, pues se ve muy diferente.

Recientemente, la artista publicó un video en su cuenta de Instagram donde tiene 5,9 millones de seguidores en cuya descripción escribió: “Dejemos huellas, pero sin pisar a nadie”.

Aunque la actriz quiso presumir un vestido negro que llevaba puesto y su nuevo color de pelo, sus seguidores se fijaron en su rostro. “Por favor ya dejen de decirle que se ve bien. No es hate, respeto y admiro su trayectoria, pero de verdad los comentarios que la alientan a más cirugías la están llevando a la destrucción... No Ninel ya no te ves bien”, “se ve extraña”, “qué le pasó”, “qué se hizo”, “no parece ella cada día se parece más a otra persona la verdad”, “se ve más guapa, pero la verdad no parece Ninel”, “no es nada a la Ninel de antes”, “aunque se ve preciosa, no parece ella”, “cambió muchísimo”, son algunas de las impresiones que han dejado los internautas en la publicación que cuenta con más de 16 mil likes.

¿Qué cirugías tiene Ninel Conde?

La actriz de 47 años no ha ocultado su gusto por las cirugías. A lo largo de los años, se ha referido abiertamente a los procedimientos estéticos a los que se ha sometido para sentirse más cómoda con su cuerpo.

En una oportunidad reconoció que se sometió a un levantamiento de busto, levantamiento de cejas y, además, aseguró que se ha inyectado los labios para que se vean con más volumen. Algunos han especulado que se sometió a un contorno de rostro, retoque nasal y de pómulos.

La actriz ha preferido guardar el silencio y no responder a las críticas que le dejan constantemente en sus redes sociales.