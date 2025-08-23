Nodal habría ofrecido millonaria suma a Adela Micha para no sacar entrevista

El pasado 13 de agosto, Adela Micha, reconocida periodista mexicana, sorprendió al publicar en Youtube, en su espacio conocido como ‘La Saga’, una entrevista extensa e inédita con el cantante de música regional Christian Nodal. Esta no sería una charla solo alrededor de la música o el más reciente lanzamiento del intérprete de ‘Los besos que te dí’, por el contrario, fue de lo que menos habló.

Por primera vez, el esposo de Ángela Aguilar y ex de Cazzu habló de cómo se dio su relación sentimental con la hija de Pepe Aguilar, y del rompimiento unos días antes de Cazzu, quien es la madre de Inti, su única hija.

Aseguró que nunca hubo infidelidad y que terminó con Cazzu antes de que él se involucrara con Ángela. También admitió que entre el rompimiento y el nuevo romance, pasaron solo días, menos de un mes, y luego al poco tiempo, vino una boda simbólica en París con Ángela. Según él, Cazzu estaba enterada de todo y fue ella quien le rompió el corazón cuando le dijo que era mejor que se consiguiera otra. Nodal, en medio de la entrevista, le pidió perdón a la argentina por lo sucedido.

Nodal dejó de seguir a Adela Micha tras publicación de entrevista

Las revelaciones de Nodal se convirtieron en titulares de la prensa del entretenimiento en todo el continente y los cibernautas escépticos atacaron al cantante. Muchos no le creen las cuentas de fechas que expuso e insisten en que si hubo traición a Cazzu.

Ahora trasciende que después de conceder esta reveladora entrevista en Houston, Estados Unidos, el cantante quiso que esta no viera la luz, ya que se arrepintió de sus declaraciones y anticipó que por ella podría haber un nuevo escándalo y polémica como en efecto, sucedió.

De hecho, medios locales reportan que en los últimos shows, Nodal ha sido abucheado y que le siguen gritando ‘Cazzu, Cazzu’.

Se dice que el artista regional mexicano habría llegado a un punto de decisión tal para detener la emisión de la entrevista que le ofreció a Adela Micha, un millón de pesos mexicanos, es decir cerca de 54 mil dólares. Esta suma equivale a más de 200 millones de pesos colombianos.

La entrevista, que puedes ver al final de esta nota, lleva en sus diez días de emisión más de cinco millones de reproducciones, lo cual según expertos puede equivaler a una suma superior a la que ofreció Nodal por cancelarla.

Lo que si está confirmado es que tras la publicación de la charla, tanto Nodal como Ángela Aguilar dejaron de seguir a la periodista lo que para algunos es la confirmación de que el cantante no quería que esta saliera a la luz.

¿Nodal está en problemas económicos?

Curiosamente. esto trasciende las misma semana que algunos medios hablan de que Nodal estaría pasando apuros económicos. En el programa “El Gordo y La Flaca”, Raúl De Molina, uno de sus anfitriones, aseguró que el intérprete de ‘Botella tras botella’ ya no tiene tantos shows como antes y tendría problemas de dinero. Por esta razón darle mensualmente la manutención de la pequeña Inti no es del todo fácil.

“Para Christian Nodal mandar en este momento 7 mil dólares implica hacer un esfuerzo extraordinario, porque aunque ustedes piensen que gana mucho dinero, no tiene tanto dinero como la gente piensa”, agregó.

