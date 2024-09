Nodal se cansó de las críticas por no subir fotos de su hija: “Hay un límite”

Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron el pasado 24 de julio en medio de una polémica porque el intérprete de Adiós amor llevaba pocas semanas de haber terminado su relación con Cazzu, la madre de Inti, su primogénita.

Pese a los malos comentarios, los artistas de música regional se han mostrado muy enamorados en sus redes sociales, haciendo caso omiso a lo que algunos fanáticos puedan pensar de ellos.

Te puede interesar: ¿Nodal le mintió a Cazzu para estar con Ángela Aguilar? Video revela la verdad

Nodal, Ángela Aguilar, Cazzu. Fotografía por: Getty Images - Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal no publica fotos de su hija Inti?

El pasado 14 de septiembre, Inti, la primogénita de Nodal cumplió su primer año de vida. La cantante argentina publicó un reel de fotos en su cuenta de Instagram honrando la vida de su bebé. “No existe oscuridad que resista tu luz. Feliz primer vuelta al mundo amor de mi alma”, escribió.

En las imágenes no apareció Nodal, razón por la que algunos internautas dejaron fuertes comentarios hacia el cantante: “Imagínate que tu hija abra el álbum de fotos y se de cuenta que un mes estabas con ellas y al otro mes ya te estabas cansado con otra”, “no se trae hijos al mundo para marcarlos y generarles heridas de infancia”, “ni una publicación del cumpleaños de su hija”, “qué pena que subas fotos de tu señora, pero no de tu hija”, “fue el primer año de su criatura y ni una historia... qué mal, deja mucho que desear”, comentaron algunos internautas.

El artista expresó su molestia a través de su cuenta de Instagram. Allí, evidentemente molesto, explicó por qué no publica fotos con su hija y, además, reveló el motivo por el que no la felicitó a través de sus redes sociales.

“Ya andan con que por qué yo no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, que por qué no felicito a mi hija en su cumpleaños por las redes sociales, que qué mal esto, que qué mal lo otro, yo soy bien consiente, no hablo por los fans, hablo de los medios desde los más prestigiados hasta los más bajos, influencers payasos, ¿cómo usan una imagen de mi hija para decir que no quiero pagar manutención? Hablan tanta m#$%&. Yo no tengo estómago para leernos”, comenzó diciendo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Enseguida, aclaró que él está muy pendiente de la niña y de todo lo que necesita a diario. “Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía, se hace un caos en los comentarios, ¿por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no. Porque yo creo que donde sí importa es cuando mi bebé abra el álbum de fotos familiares y vea que su papi siempre está ahí. Que siempre intenta estar ahí para ella”, dijo el artista.