Luisa Duque: ¿Quién es, qué hace y cómo se lleva con la suegra la novia de James Rodríguez?

Aunque ni James Rodríguez ni Luisa Duque han hablado abiertamente de su romance, desde que fueron captados juntos a comienzos del 2025, cuando él jugaba en México, es claro que hay una relación sentimental entre ellos. Los primeros indicios de que comenzaba algo romántico entre ellos fueron las reacciones mutuas a las publicaciones de cada uno.

El noviazgo se confirmó, de alguna manera, en tierras aztecas, cuando él la besó en el momento en que ella abordaba una camioneta que los conduciría a ambos, luego de un partido.

Modelo y generadora de contenido

Desde entonces, la figura de Luisa Duque ha sido familiar para los millones de seguidores del capitán de la Selección Colombia. La novia de James es una joven modelo pereirana de 23 años bastante activa en redes sociales, sobre todo en TikTok dodne comparte material relacionados con belleza, estilo de vida. También tiene una faceta de empresaria y es parte del proyecto centro de medicina estética Bienestar Lumine.

Luisa comparte desde hace tiempo con el entorno más cercano de James. Recientemente, antes del partido entre Colombia y Portugal, Juana Valentina, la hermana del deportista compartió dentro de sus videos una polla mundialista donde preguntaba a cada uno de los integrantes de su familia por el marcador del partido. Allí se ve cuando entrevista a Luisa, dejando así ver que tienen una buena relación. En este material lo que más llamó la atención es que Salomé, la hija de James, se lleva muy bien con Luisa pues se les ve hablando.

Para nadie es un secreto que para Kames su madre, María del Pilar Rubio. es una de las figuras principales, de ahí que muchos se pregunten cómo es la relación de Luisa con su suegra. La respuesta la dan las interacciones que las dos mujeres tienen constantemente en las redes sociales, donde se siguen mutuamente. Le dan like y comentan positivamente algunos de sus post. Se sabe que tienen una relación inmejorable.

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