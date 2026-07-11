Novia de James Rodríguez reveló cómo inició la relación y habló de su diferencia de edad

Tras cerrar su participación en el Mundial 2026 con la selección Colombia, James Rodríguez volvió a estar en el centro de la conversación pública. Además de su desempeño como capitán del equipo nacional, el volante también llamó la atención por el respaldo que recibió desde las tribunas, donde en varios encuentros estuvo acompañado por su hija Salomé y por Luisa Duque, la mujer con la que mantiene una relación sentimental desde hace algún tiempo.

Aunque la pareja ha aparecido junta en diferentes ocasiones, los detalles de su historia de amor habían permanecido en reserva. Hasta hace unos días, poco se conocía sobre el origen del romance o la forma en que ambos manejan su vida privada. Sin embargo, Duque decidió romper el silencio en una reciente entrevista, en la que reveló varios aspectos inéditos de su relación con el futbolista colombiano.

Así comenzó la historia entre Luisa Duque y James Rodríguez

Fue en una entrevista concedida a la revista SoHo en la que Luisa Duque habló por primera vez con amplitud sobre su romance con el deportista cucuteño. Allí explicó que lo conoció en 2023, antes de la Copa América, cuando coincidieron en un evento. A partir de ese encuentro comenzaron a hablar y, con el paso del tiempo, la relación se fue fortaleciendo hasta convertirse en un noviazgo.

La empresaria aseguró que el vínculo surgió de manera natural y que, desde el principio, ambos coincidieron en la importancia de mantener su vida sentimental alejada del exceso de exposición mediática. Por esa razón, optaron por no compartir constantemente fotografías o detalles de su cotidianidad, una decisión que, según explicó, nunca tuvo como objetivo ocultar la relación.

En ese sentido, Duque rechazó la idea de que se haya escondido por ser la pareja de una de las mayores figuras del fútbol colombiano. “Yo no me escondo. No ando con una gorra y gafas de sol”, afirmó durante la conversación, al señalar que existe una diferencia entre preservar la intimidad y vivir pendiente de mostrar cada momento en redes sociales.

La diferencia de edad entre James Rodríguez y Luisa Duque

Otro de los temas que la modelo y figura de redes sociales abordó fue la diferencia de edad que mantiene con James Rodríguez. Mientras el futbolista está próximo a cumplir 35 años, ella tiene 23, una distancia de 12 años que ha generado comentarios en redes sociales desde que se conoció el romance.

Lejos de mostrarse incómoda por esas opiniones, Luisa Duque aseguró que nunca ha considerado la edad como un obstáculo. Incluso, contó que suele reírse de quienes la juzgan por ese motivo, pues considera que hablan sin conocerla.

“Siempre he sido un alma vieja”, expresó, al explicar que históricamente ha conectado con personas mayores y que la diferencia de edad nunca ha representado un problema para ella.

Durante la entrevista también dejó claro que no quiere ser reconocida únicamente como “la novia de James Rodríguez”. Luisa Duque recordó que ha construido una carrera como modelo y empresaria y que espera que su nombre sea asociado con sus propios proyectos y no exclusivamente con la relación que mantiene con el capitán de la selección Colombia.

Finalmente, se refirió a las críticas que con frecuencia recibe su novio en redes sociales. Explicó que procura no responder de forma impulsiva a los comentarios negativos y que solo toma la decisión de bloquear a quienes sobrepasan ciertos límites. Para ella, la confianza, el respeto y la discreción han sido algunos de los pilares que les han permitido construir una relación estable lejos del constante escrutinio público.

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