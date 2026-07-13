Novia de Jayden Adams, el jugador de Sudáfrica que murió, se pronunció con sentido mensaje

Este sábado 11 de julio el mundo del fútbol se conmocionó con la inesperada muerte de Jayden Adams, el futbolista sudafricano, quien recientemente participó en los tres partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo donde su equipo alcanzó las eliminatorias antes de perder con Canadá. “El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes, y nuestra nación se une al duelo de su familia, sus compañeros de equipo y los millones de aficionados que le vieron crecer, pasando de ser una promesa a convertirse en jugador internacional absoluto con los Bafana Bafana”, dijo Gayton McKenzie, ministro de Deporte, Arte y Cultura de Sudáfrica.

De acuerdo con las autoridades de la Nación del Arcoíris, el cuerpo del deportista de 25 años fue hallado en una vivienda de Schotschekloof, un barrio del centro de Ciudad del Cabo. MacKenzie, agregó: “Aún no se ha confirmado la causa del fallecimiento de Jayden. Hago un llamamiento a los medios de comunicación y al público para que actúen con prudencia y compasión, y se abstengan de especular, permitiendo así que su familia y el Mamelodi Sundowns dispongan del espacio y la privacidad que necesitan en estos momentos tan difíciles”.

“No hay palabras”: Novia de Jayden Adams lo despidió con conmovedor mensaje

Horas después de conocerse la noticia, Aqueelah Chloe Adendorf, pareja sentimental del centrocampista de Sudáfrica, hizo una publicación en sus redes sociales que conmovió a los internautas. Junto a un reel de fotografías de los dos, escribió: “No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo”.

Finalmente, agregó: “Una parte de mi corazón se fue contigo, y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre”.

Los internautas han dejado mensajes de condolencias, lamentando la partida del jugador: “Mantente fuerte. Todos estamos contigo”, “mis condolencias, Ángel, te envío mucho amor y rezo para que tengas paz y fortaleza durante este difícil momento”, “lo siento mucho por tu pérdida”, “estás en mis oraciones”, “que Jesús lo lleve al paraíso. Descansa en paz, Jayden”.

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¿Quién era Jayden Adams?

Jayden Adams fue un futbolista sudafricano que nació el 5 de mayo de 2001 en Ciudad del Cabo y jugaba como centrocampista. Se formó en el Stellenbosch FC, donde hizo historia al convertirse en el primer jugador de su academia en firmar un contrato profesional. Más tarde, se unió al Mamelodi Sundowns. Hizo su debut con la selección de Sudáfrica en 2022 y se destacó como una de las estrellas de su país durante el Mundial de 2026.