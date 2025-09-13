Novia de Vinícius Jr.: ella es Virginia Fonseca, la nueva pareja del futbolista

El delantero brasileño Vinícius Júnior, estrella del Real Madrid y de la selección de su país, ha hecho pública su relación sentimental con la influenciadora y empresaria Virginia Fonseca, poniendo punto final a semanas de especulaciones sobre su vínculo. Ambos utilizaron sus redes sociales para confirmar el romance y compartir imágenes que lo atestiguan.

La noticia fue confirmada poco después de un escandaloso y mediático episodio que involucró una disculpa pública del futbolista y la atención de los medios sobre su vida privada.

¿Quién es Virginia Fonseca, la novia de Vinícius Jr.?

Nacida el 6 de abril de 1999 en Danbury, Connecticut (Estados Unidos), Virginia Pimenta da Fonseca Serrão Costa creció en Brasil desde los tres años. Su carrera comenzó en YouTube, donde empezó a publicar videos sencillos de humor y estilo de vida que, en cuestión de meses, atrajeron a miles de espectadores. Su carisma, acento interiorano y autenticidad fueron suficientes para ganarse un lugar entre los creadores de contenido brasileños. Con el tiempo expandió su presencia a Instagram y TikTok, en las que consolidó una comunidad masiva y diversificada.

Su crecimiento en redes vino acompañado de un fuerte olfato para los negocios. En 2020 fundó la marca de cosméticos WePink, que rápidamente se convirtió en un fenómeno comercial en Brasil y la posicionó como una de las influenciadoras más rentables del país. Hoy, el nombre de Virginia Fonseca está asociado no solo a productos de belleza, sino también a campañas publicitarias y programas de televisión. Medios brasileños estiman que su fortuna supera los 400 millones de reales, cifra que refleja la magnitud de su imperio digital.

La novia de Vinícius Jr. también ha construido una imagen en torno a la maternidad y la vida familiar. Estuvo casada con el cantante Zé Felipe, hijo del reconocido intérprete Leonardo, con quien tuvo tres hijos. Su separación, anunciada en mayo de 2025, fue seguida de cerca por los medios de espectáculos, pero ella continuó mostrando una rutina centrada en el trabajo y sus hijos, compartiendo mensajes sobre independencia emocional y resiliencia.

Lo que se sabe sobre la relación de Vinícius Jr. y Virginia Fonseca

La relación entre el jugador y la influenciadora llevaba tiempo rodeada de rumores, pero no se había hecho oficial hasta este 28 de octubre de 2025, cuando publicaron un carrusel de fotos en Instagram desde un hotel en Mónaco. En una de las imágenes se ve una habitación decorada con pétalos de rosa y globos formando la palabra “love”, acompañada de la leyenda “V. & V.” en la publicación de Vinícius.

Virginia Fonseca, de 26 años, fue vista en múltiples ocasiones de viaje a Madrid para visitar a Vinícius Jr., lo que evidencia la conexión que los unía previo al anuncio.

A comienzos de octubre, los medios brasileños informaron de la filtración de conversaciones del jugador con una modelo, lo que desencadenó una ruptura temporal. En su momento, Vinícius Jr. reconoció públicamente que había sido descuidado y pidió disculpas tanto a Virginia como a su entorno. En su mensaje, el futbolista dijo: «No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia».