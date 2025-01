Novio de Ornella Sierra confirmó su relación amorosa: “No nos escondemos”

Ornella Sierra es una psicóloga y creadora de contenido para redes sociales que, tras su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, se convirtió en presentadora de televisión.

Desde su paso por el reality del Canal RCN la vida sentimental de la barranquillera llamó la atención del público, teniendo en cuenta que tuvo una corta relación con el cantante Miguel Bueno. Sin embargo, tomaron caminos separados hace algún tiempo y ella, por su parte, se dio una nueva oportunidad en el amor.

Novio de Ornella Sierra confirmó la relación amorosa

En una entrevista con el programa Santas y Cabrones, emitido a través de YouTube, el empresario Farid Pineda confirmó los rumores sobre su vínculo sentimental con la presentadora de La casa de los famosos Colombia.

“Yo sí estoy saliendo con ella. Eso se nota, nosotros no nos escondemos ni ocultamos cómo estamos... nos besamos. Nosotros andamos, pero esto se vuelve morbo porque ninguno ha salido a aclarar que estamos juntos, pero es que no nos corresponde hacer eso”, comentó el novio de Ornella Sierra, quien advirtió que no es influenciador ni una figura pública, por lo que no está obligado a dar explicaciones públicas sobre su vida privada.

“Si yo soy el hombre más endeudado del mundo, pero hago ver en redes sociales que soy millonario, tú me vas a creer que lo soy. En pocas palabras, la gente cree lo que uno que cree que ellos crean”, agregó Farid Pineda en unas declaraciones que causaron diversas reacciones en redes sociales.

Farid Pineda también trabaja junto a creadores de contenido digital, lo que le habría permitido acercarse a Ornella Sierra. Sin embargo, su historia de amor por ahora sigue siendo un misterio. Fotografía por: Instagram @faripineda

El video que dejó en evidencia la nueva relación de Ornella Sierra

Los rumores surgieron por cuenta de un video que Javier Gómez, influenciador y amigo de ambos, publicó a través de redes sociales. En las imágenes se observa a la pareja mientras caminan de la mano.

Sin embargo, lo que mayor fuerza dio a la versión de un romance fue la manera en que concluye dicha grabación, pues se corta justo cuando Farid Pineda le va a dar un beso a Ornella Sierra.

Otras publicaciones, en las que se les ve disfrutar del Carnaval de Barranquilla, aumentaron los rumores de noviazgo que resultaron siendo confirmados por el empresario, quien tiene una hija de 1 año con la influenciadora Leidy Durán.