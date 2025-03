Orlando Liñán envió mensaje a su ex, quien se volvió a casar. Le hizo promesa

A mediados de 2023, Orlando Liñán y ‘Tita’ Contreras protagonizaron una de las separaciones más sonadas de la farándula colombiana, teniendo en cuenta que una infidelidad puso fin a su relación sentimental de 8 años.

Así lo dejó saber la exesposa del cantante y actor a través de una serie de publicaciones en redes sociales, en las que lo señaló públicamente de haberla traicionado. Días más tarde, la mujer anunció que dejaría Colombia para buscar una nueva vida en Estados Unidos y así superar las heridas de esta decepción amorosa.

Tiempo después de aquel tormentoso episodio, ‘Tita’ Contreras volvió a encontrar el amor y por eso, el pasado 11 de marzo, llegó de nuevo al altar para jurarse amor eterno con su nuevo esposo. Las fotos de la boda fueron publicadas en Instagram y recibieron el inesperado comentario de Orlando Liñán, quien reaccionó de una manera muy particular.

¿Qué dijo Orlando Liñán sobre la boda de ‘Tita’ Contreras?

“Se acabó la soltería, ahora soy la señora de Álvarez. Oficialmente la señora de Álvarez se casó por lo civil. Los invitados, por favor, saquen visa que en diciembre es mi boda por la iglesia”, escribió Contreras como descripción a su publicación, en la que agregó una serie de fotos de la boda civil que celebró en Florida (Estados Unidos).

Ante el anuncio de su expareja, Orlando Liñán compartió un mensaje que muchos de sus seguidores catalogaron como una ‘pulla’, mientras otros como una sincera felicitación.

"Bendiciones Mary Luz, me alegró tu llamada, sé feliz. Esa fiesta la toco yo, que el gringo suelte $$”, expresó el presentador de Buen día Colombia como una promesa de que estará presente en el matrimonio de ‘Tita’ Contreras.

Ante esta reacción, la también exmánager de Liñán respondió con unas contundentes palabras y, de paso, le dedicó Sé feliz, una de sus propias canciones: "Tú y yo no somos enemigos, sé feliz. Gracias por tus deseos. Te quiero, Orlando”.

Este fue el posteo que mostró una captura de pantalla de la videollamada que Orlando y 'Tita' sostuvieron previo a la boda. Fotografía por: Captura de pantalla

De ese modo, quedó en evidencia que el rencor no tiene cabida entre Orlando Liñán y ‘Tita’ Contreras, por lo que conservan una relación cordial, a pesar de su escandalosa ruptura.

Lo que se sabe sobre la infidelidad de Orlando Liñán

Tiempo después de la polémica que desató la noticia, Tita Contreras reapareció ante los medios de comunicación y reconoció que fue un error exponer lo ocurrido en redes sociales. Sin embargo, se animó a entregar algunos detalles de la infidelidad que sufrió.

“No dijo nada... estuvo callado. Sé que yo no descubrí una relación formal con otra persona ni nada de eso, fue una aventura y se dejó pillar. Yo le decía que hiciera las cosas bien hechas, porque donde yo descubriera algo se acababa todo. En 8 años nunca vi mensajes raros, ni llamadas sospechosas, pero ese día sí las encontré. Mujer, cuando en tu casa te digan que estás loca, no es que estés loca, sino que tienes un sexto sentido”, expresó la exesposa de Orlando Liñán, quien nunca ha dado el nombre de la mujer que se involucró en su hogar.