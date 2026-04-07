Orlando Liñán se hizo procedimiento estético y generó opiniones divididas: ¿Cambió mucho?

Orlando Liñán es actor, cantante y presentador. Se ganó el corazón del público al protagonizar la serie Diomedes, el Cacique de La Junta, donde dio vida a Diomedes Díaz, un papel que cambió el rumbo de su carrera. Desde ese momento, ha fortalecido su presencia en el mundo del entretenimiento, participando en diversas producciones televisivas. Actualmente es una de las figuras de Buen Día Colombia, el programa matutino de RCN, donde se destaca por su cercanía y carisma con los televidentes.

¿Qué se hizo Orlando Liñán?

Recientemente, el artista volvió a ser tendencia en redes sociales tras revelar que se sometió a un procedimiento estético. Se trata de un trasplante capilar que se realizó en enero de este año, pero solo hasta ahora lo hizo público: “Llegó el día. 2026 con pelo nuevo. Estoy contento, pensé que iba a ser más traumático, la verdad no me dolió nada. Fue un buen trabajo y esperemos los resultados que van a ser positivos”, dijo en el video que publicó en sus redes sociales.

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Aunque por ahora no ha mostrado el resultado final, los internautas han dejado opiniones divididas. Algunos lo criticaron, otros lo apoyaron: “Al final del día calvo o con pelo todos vamos para el mismo lado”, “tu tienes luz propia donde estés y como estés, tu ser es único”, “no hay que esconderse de nada ni de nadie”, “vas a quedar más churro”, “Orlando tan claro siempre tan honesto para todo no se pone con escondederas siempre lo que es”, “te ves hermoso calvo o con pelo”, “lo que hace la vanidad”, “queremos ver el resultado”, “qué loquera”.

Hace unos meses, Liñán sorprendió al aparecer completamente rapado, pero no lo hizo por una cuestión de moda, sino por una razón profundamente conmovedora: cumplir una promesa a un niño que lucha contra el cáncer. El presentador decidió cortarse el cabello como un gesto de apoyo hacia Kevin Matías, incluso permitiendo que el niño estuviera presente en ese momento tan especial.

Este acto fue visto como un ejemplo de empatía y solidaridad, y desató una ola de mensajes positivos en las redes sociales, resaltando su lado más humano. Hay promesas que no se hacen con palabras… se hacen con el corazón. “Hace un tiempo le dije a Kevin Matías que yo me haría el mismo corte que él y se lo cumplí, y no fue solo eso, si no que él mismo fue quien me cortó el cabello. Este no es un corte, es un símbolo de fuerza, de valentía y de fe”, escribió el artista en ese momento en sus redes sociales.