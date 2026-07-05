Osvaldo Ríos y Coraima Torres de ‘Kassandra’ se reencuentran 34 años después. Así lucen

Hace más de tres décadas, la historia de una sensual gitana llamada Kassandra, quien en una de las giras del circo al que pertenecía se enamora de un hombre llamado Ignacio, que resulta ser el hijo de la mujer que cambió el destino de la mencionada gitana cuando era niña y la entregó a ese circo por ambición, cautivó a millones de televidentes no solo en Colombia, sino en todo el continente.

La novela, grabada en 1992, se constituyó en una de las más exitosas que se haya realizado en Venezuela y llegó hasta países de Europa y Asia.

‘Kassandra’ llevó a la fama internacional a sus estelares el puertorriqueño Osvaldo Ríos y la venezolana Coraima Torres. Posteriormente, en 1996, Ríos llegó a Colombia y estelarizó ‘La viuda de Blanco’, que también contó con el favor del público. En aquella época fue novio de Shakira. Ella lo visitaba en los estudios ubicados en el centro de Bogotá.

Coraima Torres también llegó a Colombia, luego de trabajar en España y Argentina, debido al éxito de la particular gitana. La actriz terminó quedándose en nuestro país, cuando se enamoró de su coestrella Nicolás Montero, con quien tuvo a Manu, su único hijo. Actualmente esta radicada en Bogotá.

Kassandra e Ignacio, nuevamente juntos

Los estelares de Kassandra coincidieron, 34 años después de que comenzara el boom de la novela. Fueron premiados por su impacto humanitario en una gala en Dubai.

Los dos posaron juntos y muy amistosos durante un evento en los Emiratos Árabes Unidos.

“Más de 30 años después del éxito fenomenal de *Kassandra*, sus legendarios protagonistas, Coraima Torres y Osvaldo Ríos, se reencontrarán por primera vez en Dubái durante los premios TOP HUMANITY LEADERS AWARDS 2026, donde serán homenajeados en la categoría de Mensaje Artístico.*Kassandra* sigue siendo una de las series de televisión latinoamericanas más icónicas de todos los tiempos; llegó a millones de espectadores en todo el mundo y se convirtió en una parte entrañable de los recuerdos del público en el mundo árabe durante la década de 1990.Un reencuentro extraordinario para celebrar una historia atemporal que conectó culturas y llegó al corazón de diversas generaciones”, escribió la organización unos días antes de la gala celebrada el pasado 27 de junio.

Por su parte, el actor puertorriqueño escribió en sus redes: “Luego de 34 años de haber grabado Kassandra, Top Humanity Leaders Awards y el Dr. Baasem nos reunió para honrarnos por el impacto que nuestro trabajo como artistas y activistas, ha tenido en la humanidad".

Luego expresó: “Y como todo en la vida tiene un propósito, les pregunto: ¿Les gustaría volver a vernos juntos en una historia? No diremos nada… ¡pero habrá señales! ¡Los leeremos!“, ilusionando a los más nostálgicos.

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