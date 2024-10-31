P. Diddy enfrenta dos nuevos casos de presunta agresión sexual

Durante décadas, el nombre de Sean Combs, más conocido como P. Diddy ha estado ligado al éxito en la música. El rapero, productor y empresario se convirtió en una de las figuras más influyentes del hip hop estadounidense, ayudando a lanzar las carreras de muchos artistas y construyendo un imperio empresarial que lo llevó a ser multimillonario. Sin embargo, en los últimos años, su imagen pública ha sufrido un duro golpe debido a una serie de acusaciones de abusos, agresiones sexuales y otros delitos, lo que ha resultado en investigaciones federales y múltiples juicios. En la actualidad, el artista está cumpliendo una condena en prisión en Estados Unidos por cargos relacionados con el tráfico de personas para actividades de prostitución, mientras enfrenta numerosas demandas civiles de hombres y mujeres que lo acusan de distintos tipos de abuso.

¿Qué pasó con P. Diddy?

Recientemente, su situación legal se ha complicado con la aparición de dos nuevos casos de presunta agresión sexual, uno de los cuales fue presentado por un exactor infantil que afirma haber sido víctima del productor cuando era menor, al parecer, en medio de una reunión privada en la que, supuestamente, hablarían de oportunidades laborales en la industria del entretenimiento.

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El demandante, quien litiga bajo el seudónimo de John Doe, asegura que, en medio de la reunión, el rapero comenzó a tocar partes de su cuerpo de forma progresiva, hasta llegar a practicarle sexo oral mientras se complacía a sí mismo. Los hechos habrían ocurrido en mayo de 2007 durante un evento de networking realizado en una residencia de Hollywood Hills. A raíz de ese incidente, dice la demanda, el entonces menor de edad habría sufrido graves secuelas emocionales.

Sean Combs, conocido como P. Diddy. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) Fotografía por: ANGELA WEISS

Sin embargo, Juda Engelmayer, el representante del rapero negó esas declaraciones: “las acusaciones de este supuesto actor infantil anónimo son falsas y ridículas. Es otro detractor más en una larga lista de personas que intentan sumarse al reparto del dinero, alentadas por abogados de lesiones personales”.

Mientras tanto, las autoridades del condado de Los Ángeles siguen revisando otras denuncias de presunta agresión sexual contra Combs. Según informes recientes, la Fiscalía local está analizando documentos presentados por las fuerzas del orden relacionados con acusaciones adicionales que podrían dar lugar a nuevos procesos judiciales. Entre estos casos se encuentra una denuncia hecha por el productor musical Jonathan Hay, quien sostiene que fue víctima de comportamientos inapropiados por parte del empresario en 2020. Las autoridades todavía están evaluando la evidencia antes de decidir si se presentarán cargos formales.

Las nuevas acusaciones llegan en un momento delicado para el artista de 56 años. En 2025, Combs fue sentenciado a 50 meses de prisión. Aunque fue absuelto de otros delitos más graves que enfrentaba durante el juicio, todavía se enfrenta a múltiples demandas civiles por presuntas agresiones sexuales y otros actos de abuso. Mientras sus abogados trabajan para revertir la condena a través de apelaciones, la aparición de nuevas acusaciones podría complicar aún más el panorama legal de una de las figuras más influyentes de la industria musical estadounidense.