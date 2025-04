Pablo Arango, de ‘Noticias Caracol’, sobre asalto que sufrió: “tengo un trauma”

En la tarde del pasado miércoles 2 de abril Pablo Arango, periodista y presentador de ‘Noticias Caracol’, salió a pasear a su perro Coco y mientras caminaba cuadraba, vía chat, con sus amigos un partido de fútbol para esa misma noche. Fue entonces cuando una motocicleta se detuvo a su lado y de ella descendió el parrillero, que con un arma de fuego lo intimidó y le pidió los objetos de valor que tenía en la mano. “Fue un momento muy angustiante, se bajó, me amenazó y me dijo que si no le entregaba lo que llevaba me mataba”, contó Arango en declaraciones a Vea.

Pablo, quien no opuso resistencia y en cambio, le entregó su celular Iphone 12 Promax, un reloj cassio y una cadena, quedó impresionado y devastado con el momento, pues contó que era la primera vez que experimentaba un incidente de esta naturaleza.

¿Qué hizo Pablo Arango en las horas posteriores al atraco?

Según contó Pablo los vecinos se dieron cuenta de la situación, llamaron a la policía y estuvo hasta la 1 de la mañana haciendo la respectiva denuncia. “Tenía tanta rabia que dije ‘no se la voy a poner fácil’ a los delincuentes y también porque creo que hay que sentar un precedente para mi barrio que es el Batan”. El asalto ocurrió en la carrera 48 con calle 120, de la localidad de Suba.

Sobre el hecho, el periodista inicialmente puso un tuit en la red X y luego subió un video. Reconoció que fue una algo insensato llevar el celular en la mano, pero al mismo tiempo reflexionó sobre lo lamentable que resulta la situación de inseguridad de la capital que no le permite a los ciudadanos sentirse tranquilos en la calle.

“Reconozco que fue una gran imprudencia, pero en mi reflexión que me hice sobre si es posible vivir con tranquilidad en Bogotá, claramente la respuesta es no”, mencionó el reportero en conversación con este medio y consideró que lo más complejo es que esa inseguridad se ha normalizado y “no hay medidas grandes al respecto”.

Volviendo a esa noche en la que vivió todo el proceso y las autoridades en el proceso del denuncio, le mostraron fotos en las que identificó al individuo que lo robó ya que mantiene el recuerdo de ese momento muy vívido: “vi a un ladrón asustado e inexperto de unos 45 años”.

“Me siento en alerta”, Pablo Arango tras ser asaltado con arma de fuego

Ahora Pablo reflexiona sobre lo acontecido y entiende que si bien no hubo afortunadamente lesiones físicas si se quedó con unas interiores o emocionales. “Tengo un trauma como psicológico, me siento en alerta, en zozobra, quedé con la cara del tipo en mi cabeza, quedé traumatizado por el momento tan hostil”.

Sobre las acciones que decidió tomar en adelante para evitar estar en riesgo Arango ya sabe exactamente que hará: “Siento que pequé pro confiado, ya entendí mi reflexión que no es posible estar seguro. No volveré a sacar el celular en la calle porque me atracaron por llevarlo en la mano. Voy a usar más mi carro y no voy a usar tampoco tanto transporte público, quedé con zozobra”.

EL periodista considera que debido a que iba con ropa informal no cree que los asaltantes se hubieran percatado de quién era él. “No creo que me reconocieran”

