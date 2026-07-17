Padre de Christian Nodal rompe el silencio sobre su hijo e Inti: “No ocupamos invitación”

Los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Christian Nodal y su padre, Jaime González, han cobrado fuerza en los últimos meses, especialmente por las versiones que apuntan a un conflicto relacionado con el manejo del nombre artístico y la imagen del cantante. Sin embargo, el productor musical decidió pronunciarse y aseguró que, pese a las especulaciones, la comunicación con su hijo continúa.

Durante un encuentro con la prensa, cuyas declaraciones fueron retomadas por el programa ‘Sale el Sol’, González también habló de su nieta Inti, y de la cantante argentina Cazzu.

Jaime González se refirió al supuesto conflicto con Christian Nodal

Al ser consultado por las versiones que señalan diferencias con su hijo por cuestiones contractuales, Jaime González evitó entrar en detalles al explicar que el tema está en manos de sus abogados. “Tenemos un contrato, pero yo no puedo hablar, mis abogados se encargan de eso y nada, estamos tranquilos”, expresó.

Sobre la titularidad del nombre artístico de Christian Nodal, confirmó que los derechos permanecen bajo su administración desde el inicio de la carrera de su hijo. “Siempre los he tenido yo porque yo soy el inversionista y soy el creador de la carrera, y Christian siempre lo ha sabido eso”, afirmó.

Aun así, aseguró que no tendría inconveniente en poner fin al acuerdo profesional si el artista así lo desea. “Puede que me marque y nos liberamos cuando él quiera, yo no tengo ningún problema, la verdad. Lo amo y estoy listo”, declaró.

¿Qué dijo el papá de Christian Nodal sobre Inti y Cazzu?

En la misma conversación, Jaime González también habló de su nieta Inti, quien celebrará su tercer cumpleaños el próximo 14 de septiembre. El productor comentó que su intención es viajar para acompañarla y subrayó que la familia paterna mantiene una relación cercana con la niña. “Queremos ir, queremos ir, siempre estamos invitados nosotros”, dijo antes de añadir: “No ocupamos invitación para ver a mi nieta”.

Asimismo, aseguró que conserva una buena relación con Cazzu y con las demás exparejas de Christian Nodal. “Con todos tengo buena relación yo”, comentó. “Nosotros somos una familia y hemos tenido altos y bajos y todo, pero estamos bien. Yo me llevo bien con todo el mundo, con las exparejas de mi hijo, con mi nieta, con mi nieto, con mis hijos, los amo, son mi vida”, agregó.

Finalmente, Jaime González fue cuestionado por los rumores sobre una supuesta crisis entre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Aunque aclaró que no convive con ellos, señaló que no tiene conocimiento de problemas en el matrimonio y consideró injustas las críticas que ambos reciben. “Yo nunca me he enterado de eso, eso creo que es falso también”, concluyó.

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