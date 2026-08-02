Padre Diego Jaramillo del ‘Minuto de Dios’: así se veía cuando era niño: “Nunca cambió”

El padre Diego Jaramillo se ha convertido en un ícono de la televisión colombiana, gracias a su presencia diaria en la cápsula de El Minuto de Dios. Durante más de 30 años, ha compartido mensajes de reflexión que han llegado a millones de hogares, lo que ha hecho que su rostro sea muy familiar en todo el país.

Foto del padre Diego Jaramillo del ‘Minuto de Dios’

Recientemente, una fotografía poco conocida del padre Diego ha reavivado la nostalgia entre los colombianos. La imagen, que fue compartida por la cuenta de Instagram de la Universidad Minuto de Dios, y que ha circulado entre los internautas, muestra al famoso sacerdote en su infancia. Esto ha generado múltiples comentarios sobre lo similar que se ve a su versión actual. Además, la instantánea causó nostalgia, pues muestra cómo era antes de convertirse en el líder religioso que, durante décadas, ha estado presente en millones de hogares a través del tradicional programa.

“Dios lo bendiga, padre”, “qué ternura”, “Dios lo bendiga por tanto”, “un verdadero líder social y maravilloso hijo de Dios”, “¿Ay como así? Si fue un niño chiquito, juraba que había nacido así de adulto por siempre”, “nunca cambió de corte”, “padre Diego Jaramillo será nuestro segundo Santo colombiano”, “el mejor padre que tenemos... Nuestro patrimonio nacional; el padre Jaramillo”, “a puedo morir en paz por fin pude saber cómo se veía de joven”, “qué foto tan linda”, “muy tierno”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas en el post que cuenta con más de 9.500 likes.

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¿Quién es el padre Diego Jaramillo?

José Diego Jaramillo Cuartas nació el 19 de mayo de 1932 en Yarumal, Antioquia. Es sacerdote de la Congregación de Jesús y María (Eudistas), además de ser escritor, conferencista, profesor y presidente de la Organización Minuto de Dios. Su nombre ha estado asociado al programa El Minuto de Dios, un espacio que fue creado por el padre Rafael García Herreros. Después de la muerte del fundador en 1992, Jaramillo tomó las riendas del mensaje televisivo.

Más allá de su labor pastoral, el sacerdote ha promovido proyectos sociales, educativos y de vivienda a través de la Organización Minuto de Dios, beneficiando a miles de familias en diversas regiones del país. A sus 94 años, sigue liderando varias iniciativas de la institución y mantiene una presencia activa en medios de comunicación y redes sociales, donde comparte con frecuencia mensajes de fe, esperanza y solidaridad.