Pamela Anderson dijo que Sylvester Stallone “ofreció casa y carro a cambio de ser su chica”

En el 2023 cuando Pamela Anderson presentó su documental en plataformas ‘Pamela: una historia de amor’ se refirió a una conversación que habría tenido con el actor, productor y empresario Sylvester Stallone, quien ya era una estrella de Hollywood cuando ella comenzó su carrera. Recordemos que Anderson fue Chica Playboy y posteriormente fue parte del elenco de ‘Guardianes de la bahía’, donde adquirió fama mundial.

Según la actriz que ha participado en cintas recientes como ‘¿Y dónde está el policía?’ o ‘The Last Showgirl’ Stallone le habría propuesto darle una casa y un carro de alta gama si ella se convertía en su chica.

“Quería enamorarme de verdad” dijo Pamela Anderson

“Recuerdo haber hablado con Sylvester Stallone una vez. Me ofreció una casa y un Porsche a cambio de ser su chica número 1. Y me quedé en plan: ‘¿Significa eso que hay una número 2?’“. Y él respondió: ”Es la mejor oferta que vas a recibir, cariño. Ya estás en Hollywood”.

La actriz sabía que esa no era su idea de una relación: “Quería enamorarme de verdad. No deseaba nada menos que eso”.

A las declaraciones de Pamela, de 58 años, un representante de Sylvester, de 79 años, negó que su artista hubiera sostenido esa conversación: “Las declaraciones de Pamela Anderson atribuidas a mi cliente son falsas e inventadas. El señor Stallone confirma que nunca realizó esas declaraciones”, indicó el mánager en una carta que fue dirigida a la revista People.

En su paso por el espacio ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’, Pamela fue cuestionada y ella se mantuvo en su relato: “Bueno, ¿Cómo me lo podría haber inventado? Ha sido algo muy específico".

Romance entre Pamela Anderson y Liam Nesson no habría funcionado

Pamela se ha mantenido en que eso sí sucedió y recientemente fue foco de noticias por un romance, que al parecer fue fugaz con el actor Liam Nesson. Los dos compartieron set en la cinta ¿Y dónde está el policía? también traducida como ‘Agárralo como puedas’ y se vieron muy juntos en la promoción.

Se dijo que estaban dándose una oportunidad e incluso se habrían presentado con sus respectivos hijos, pero al parecer, el romance no prosperó. Pamela declaró recientemente que se mantenían como buenos amigos y se deshizo en elogios para el actor que está viudo el 18 de marzo de 2009, cuando su esposa, la también actriz Natasha Richardson murió en un accidente esquiando. Natasha es recordada por el rol de madre en la cinta ‘Guerra de gemelas‘.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí