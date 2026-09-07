Paola Jara reveló qué opina de su imitadora en ‘Yo me llamo’. ¿Se parece?

Yo me llamo es uno de los programas más comentados en la televisión colombiana. Este formato de Caracol Televisión reúne a cientos de participantes que intentan convencer tanto al público como a los jurados que son el doble perfecto de sus artistas favoritos, y no solo en su voz, también en sus gestos, su apariencia, sus movimientos y, por supuesto, su personalidad en el escenario. Entre los concursantes que han captado la atención del público, está la imitadora de Paola Jara. Recientemente, la cantante original tuvo la oportunidad de ver a la participante y no dudó en compartir su opinión sincera sobre su desempeño.

¿Qué dijo Paola Jara de su doble en ‘Yo me llamo’?

La semana pasada, la intérprete de Mala mujer estuvo como invitada en el programa Día a Día de Caracol Televisión. Allí observó la participación de la concursante del programa de imitación y dio su punto de vista.

La participante interpretó el tema Para qué volviste, pero no convenció del todo a la artista antioqueña, quien fue muy sincera al revelar que, aunque es una experiencia única, considera que su imitadora no se parece mucho a ella: “Es tan raro ver que te están imitando, o sea, eso es una sensación muy extraña, pero yo, personalmente, no siento que se parezca”.

Sus declaraciones captaron la atención porque, aunque los imitadores de Yo me llamo intentan acercarse lo más posible a sus ídolos, los propios artistas a menudo tienen una visión distinta cuando ven a alguien más interpretándolos.

Por su parte, usuarios en redes sociales también han dejado sus comentarios: “Yo de esa mujer con semejante voz hago mi propia carrera siendo mi propia artista”, “nada que ver”, “no se llama”, “la verdad es que ella tiene una voz muy linda... pero para imitar a otra persona no, debería enfocarse en su propia carrera”, “en nada se parece”, “no escucho a Paola jara por ningún lado”, “no tiene la tonalidad de Paola Jara”, “le falta mucho para ser parecida a la original”.

Los jurados del programa le dejaron algunas recomendaciones a la participante. César Escola le dijo: “no dejes que se te caiga la afinación en las notas de final de frase. Tienes que estar muy consciente de eso. Las animaciones tienen que seguir como Paola Jara. Si tú me cambias la voz, yo digo que es otra persona la que está animando. Hay algunos momentos que a mí se me pierde el color”.

Amparo Grisales agregó: “me parece que hay que limpiar un poquito la voz. Trata de que tengas frases más limpias, con más brillo. Eso se llama matices”.

Finalmente, Elder Dayán dijo: “Vi interpretación, expresión, vi a una mujer dolida. Me gustó tu presentación. Personificas muy bien a Paola Jara”.