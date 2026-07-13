¿Paola Jara y Jessi Uribe se separaron? El cantante se refirió a los rumores en redes

Jessi Uribe y Paola Jara se casaron el 14 de mayo del 2022 en Medellín. Desde que están juntos, los cantantes de música popular han documentado en sus redes sociales la evolución de su amor: desde que eran novios, su etapa como esposos y ahora su faceta como padres de Emilia, quien nació el 19 de noviembre del año pasado. Además, la pareja también ha trabajado en conjunto, por lo que, en los últimos meses, han recorrido varias ciudades del país y del mundo con su gira Despecho a 2 voces.

¿Qué pasó con Jessi Uribe y Paola Jara?

Recientemente, comenzaron a circular en redes sociales rumores sobre una supuesta distancia entre los intérpretes de Como si nada. Según algunos internautas, los cantantes dejaron de aparecer juntos en sus publicaciones de Instagram, por lo que muchos sugirieron que, supuestamente, se habían separado.

A través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ de Instagram, un seguidor cuestionó al cantante santandereano sobre su matrimonio con Paola. “¿Y Pao? ¿Por qué no subes nada con ella? ¿Es verdad que se han separado? Ya no eres expresivo con ella”.

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Sin mayor reparo, el intérprete de Dulce pecado contestó: “Me han preguntado mucho esto y lo voy a responder. la gente sí es cansona. No entiendo. Primero que todo, no estamos separados y estamos muy felices, gloria a Dios, muy bien. Anulen", dijo. Luego, explicó que, en pocas palabras, los usuarios de internet nunca van a estar conformes con lo que postean: “Pero con Pao tenemos un álbum juntos, que por derecha hay que subir contenido juntos, y hablan y nos dicen ‘cansones’. Igual no caemos en eso, yo no caigo en eso, me importa nada. Entonces decimos: ‘bueno, no subamos tanta cosa’. No subimos nada en una semana y ya estamos separados”.

De igual manera, Jessi también dijo en tono jocoso: "Bueno, realmente Pao nunca subía cosas conmigo, el que subía cosas era yo. Yo era el intenso, el cansón, ella no sube muchas cosas conmigo, ni le gusta, y yo no sé por qué, no sé qué es lo que pasa".

Algunos seguidores respondieron sus declaraciones: “Dios bendiga tu hermosa familia”, “así es Jessi, la gente anda como un virus en redes, sean felices, son una hermosa pareja”, “sigan con su vida normal”. Por ahora, Paola no se ha pronunciado al respecto.

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara no muestran el rostro de su hija?

Como han publicado en sus redes, ambos han estado de gira junto a su hija Emilia, a quien todavía no han presentado en redes sociales. Aunque han compartido algunas fotografías de la bebita, hasta el momento no han dejado ver su rostro. De acuerdo con lo que han dicho los cantantes, prefieren guardar la privacidad de la niña. “Esta pregunta me la están haciendo mucho. No sé, en cualquier momento, puede ser hoy, mañana, en un año. Realmente es un tema en el que no he pesado, la verdad, y siento que todavía no. No he sentido en mi corazón, como que vaya a mostrar su carita. Así como hay personas con muy buena vibra en redes sociales, también hay otras que la vibra no es tan chévere. Igual critican todo, porque sí y porque no, y creo que un bebé exponerlo a eso, es innecesario. Más, porque ella no se va a dar, pero uno de papá sí sufre mucho".