Paola Turbay fue víctima de un robo durante un viaje familiar: “Respiramos profundo”

En las últimas horas, Paola Turbay, actriz de Ana de nadie y La venganza de Analía, reveló a través de sus redes sociales una difícil situación que vivió con su esposo Alejandro Estrada y sus hijos Emilio y Sofía. De acuerdo con sus declaraciones, personas inescrupulosas hurtaron sus pertenencias del automóvil en el que se transportaban durante unas vacaciones en Europa.

¿Qué pasó con Paola Turbay?

La exreina colombiana compartió un video donde muestra cómo quedó el auto: “Después de que nos rompieron el vidrio del carro y nos robaron absolutamente todo —maletas, morrales, pasaportes... ¡TODO!— respiramos profundo, nos dimos un abrazo, pusimos la denuncia, fuimos al Consulado de Colombia y a un almacén a comprar las tres pintas con las que cada uno seguiría su viaje. Alejandro y yo nos despedimos de Emilio y Sofia, y arrancamos nuestra aventura por los Balcanes”, dijo.

Sin revelar mayores detalles, la artista de 55 años prefirió no mencionar el lugar exacto donde ocurrió el robo: “No voy a decir en qué país nos robaron porque no quiero hacerle mala publicidad. Sigue siendo un país que amo y al que volvería sin pensarlo dos veces”.

Sus amigos y seguidores le han dejado múltiples mensajes lamentando lo que les ocurrió: “Qué vaina. Lo siento mucho, pero esa es la actitud. A disfrutar”, “todo hace parte de viajar … lo importante la familia … ánimo”, “lo importante es que ustedes están bien”, “gracias a Dios son solo pérdidas materiales, aunque claro habrá objetos de gran valor sentimental. Espero puedas volver a recuperar todo o conseguir mejores recuerdos”.

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A pesar del complicado momento, Paola afirmó que no permitieron que el robo arruinara sus vacaciones en familia y siguieron adelante con su itinerario por varios países de Europa: “Algo que nos dejó impactados: todos estos lugares son IMPECABLES. Encontrar una partícula de basura es prácticamente imposible. Viajar por Eslovenia fue llegar a un lugar demasiado perfecto para ser real. Un país que vale la pena recorrer y conocer. PD: excelente destino para montar en bicicleta de ruta. Hay muchos ciclistas, las carreteras son increíbles y hay muchos lugares en el camino para armar fácilmente el viaje”.

Aunque Paola Turbay no compartió más detalles sobre cómo ocurrió el robo, sí ha resaltado la importancia de tomar precauciones de seguridad al viajar al extranjero.