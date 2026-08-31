Papá de Maryan del ‘Desafío’ recordó la última vez que la vio: “Se me salió de las manos”

El 31 de agosto del 2024, el Desafío The Box se vistió de luto tras confirmarse la muerte de Maryan Gómez, una exparticipante de la edición del 2023, quien se destacó por sus habilidades físicas en la ‘Ciudad de las cajas’. La atleta de 29 años hizo parte del equipo Beta y era considerada una de las participantes más fuertes. Sin embargo, una lesión la sacó de la competencia de manera prematura.

Así fueron los últimos momentos de Maryan Gómez, exparticipante del ‘Desafío’

Al cumplirse dos años de su deceso, el programa La Red volvió a publicar una entrevista realizada el año pasado a Iván Gómez, padre de Maryan, donde él recordó cómo fue el último día que la vio con vida.

“Pongo el teléfono, el celular otra vez, y ya me contestó fue una muchacha y me dijo: ‘señor Iván, venga rápido que a Maryan ya la vamos a llevar para la clínica Corpas’. A las 5 de la tarde una amiga de ella entró con mi bebecita en una silla”, comenzó contando.

El progenitor de la atleta de crossfit dio detalles de la forma en que vio a su hija en ese momento: “Yo cuando vi a mi bebé me afligí, me acongojé porque la vi muy desmejoradita. Ya no era la muchacha fuerte, alegre y feliz. Entró en muy malas condiciones, evadiéndome, evitándome, no me quería dar la cara y me miró a los ojos como queriéndome decir: ‘papá, tú tenías razón’”.

Entre lágrimas y completamente devastado, Iván agregó: “Mi niña se me salió de mis manos, yo aunque quisiera, no tenía control de Maryan, ella me evadía. Me fui a descansar a las 9 y pico. A las 12 y 10 minutos exactamente sonó el celular, yo pensé que era para medicinas, pero me dijeron: ‘venga ya, señor, por favor. Lo necesitamos ya’, pero desde que yo la vi cubierta dije: ‘ya no está aquí’. Entonces yo desesperadamente le corrí el pelo y ¡Dios mío, no quiero acordarme de eso!”.

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¿De qué murió Maryan Gómez del ‘Desafío The Box 2023’?

En ese momento, se dijo que la deportista había muerto tras complicaciones pulmonares. Incluso, algunos amigos cercanos dieron algunas declaraciones afirmando que, supuestamente, Maryan estaba atravesando problemas emocionales. Al respecto, su padre dijo: “Hubo una sospecha de que ella tenía unos moraditos por aquí (en el cuello). Entonces a última hora Elisa pidió una revisión y yo también quería eso, porque si había una duda. Maryanita me falleció de un paro respiratorio, de eso se me murió con una hemorragia de sangre que fue por eso que se sospechó de algo, de pronto, que algo le hubiera pasado”.