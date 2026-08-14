Paris Jackson revela cómo fue el primer encuentro con su madre cuando tenía 15 años

Paris Jackson, hija de Michael Jackson y Debbie Rowe, reveló cómo fue el primer encuentro que tuvo con su madre biológica, a quien conoció personalmente cuando tenía 15 años. La cantante y actriz habló sobre ese momento durante una entrevista en el pódcast ‘Call Her Daddy’, conducido por Alex Cooper.

La confesión hizo parte de una conversación en la que Jackson también recordó aspectos de su infancia y explicó cómo ha evolucionado su relación con Rowe desde aquel acercamiento durante su adolescencia.

Paris Jackson recordó cómo conoció a su madre

Jackson contó que comenzó a preguntar por su madre cuando tenía alrededor de 10 u 11 años. En ese momento, según explicó, no sintió la necesidad de profundizar en el tema después de conocer su nombre.

“Recuerdo que, eventualmente, pregunté por eso cuando probablemente tenía unos 10 u 11 años, y las respuestas que recibí me fueron suficientes. Fue como: ‘Ah, ¿cómo se llama?’. Me dijeron su nombre y yo dije: ‘Está bien, genial’”, recordó la también modelo.

Sin embargo, años después decidió acercarse a Rowe. Paris Jackson explicó que el primer encuentro ocurrió cuando tenía 15 años y que, posteriormente, ambas comenzaron a estrechar su relación.

“Nos conectamos cuando tenía alrededor de 15 años y luego realmente comenzamos a acercarnos hacia el final de mi adolescencia”, aseguró.

El encuentro ocurrió de una manera inesperadamente sencilla. La hija de Michael Jackson, que hoy tiene 28 años, recordó que bajó las escaleras de la casa de su abuela y encontró a Debbie Rowe en la sala: “Recuerdo que bajé las escaleras y ella estaba en la sala con mi abuela. Entré y simplemente le dije: ‘Hola, mamá’, y ella respondió: ‘Hola’. Me senté, hablamos un momento y luego salimos a pasar el día juntas.

Fotografía por: Octavio Guzmán

La relación de Michael Jackson y Debbie Rowe

Michael y Debbie se casaron en 1996 y tuvieron dos hijos: Prince, nacido en 1997, y Paris, en 1998. La pareja se divorció en 1999 y ‘El Rey del Pop’ mantuvo la custodia de sus hijos. Tras la muerte de Michael Jackson en 2009, Paris comenzó a interesarse más por conocer a su madre.

La relación entre ambas se fue consolidando con el tiempo. Jackson explicó que uno de los aprendizajes de ese proceso fue entender que las expectativas pueden afectar los vínculos.

“Creo que lo realmente interesante de mi proceso, en general y en todos los aspectos, es aprender cómo las expectativas pueden arruinarnos las cosas”, afirmó Paris Jackson durante la conversación con Alex Cooper.

El acercamiento entre madre e hija también cobró especial importancia en 2016, cuando Rowe fue diagnosticada con cáncer de mama. Paris acompañó a su madre durante el tratamiento y, desde entonces, ambas han mantenido una relación cercana.

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