Paula Andrea Betancur denuncia: “Me están suplantando para estafar”

Una de las figuras del otrora popular Reinado Nacional de Belleza, que sigue vigente en el entretenimiento colombiano es Paula Andrea Betancur, la antioqueña que en 1992 se alzó con el título de Señorita Colombia representando al departamento de Amazonas. En 1993 fue virreina cuando participó en Miss Universo.

Betancur, quien posteriormente desarrolló una exitosa carrera como modelo, fue ganadora de una de las primeras versiones del ‘Desafío’ que reunió a celebridades, también es muy activa en sus redes sociales mostrando aspectos d su vida familiar, de su espiritualidad o sus rutinas de belleza.

Hay que señalar que la exreina se separó de su primer esposo, Juan Carlos Villegas, con quien tuvo a Mateo, Salomé y Simón, y volvió a casarse con el prestigioso dermatólogo Luis Miguel Zabaleta, con quien tuvo a su cuarto hijo, una niña llamada Fátima.

Ahora la también empresaria llama la atención de sus followers y alerta porque estaría siendo víctima de suplantación.

Con una publicación que tituló en la imágenes “Me están suplantando para estafar”, la antioqueña señaló: “Quiero informarles que están intentando suplantar mi identidad desde este número: +57 318 936 7319”. Enseguida detalló que en ningún comentó ha cambiado su contacto.

“Les aclaro que no he cambiado mi número de teléfono. Por favor, hagan caso omiso a cualquier mensaje, llamada o contacto que reciban desde ese número haciéndose pasar por mí. Les agradezco que no respondan, no compartan información y, si es posible, bloqueen ese número. Muchas gracias por su apoyo”.

En el post en el que denuncia a quien se hace pasar por ella, anexó una foto en la que se evidencia que dicha persona está usando en la imagen de perfil una foto de Paula junto a su pequeña Fátima.

Vale la pena señalar que no sería la primera vez que una celebridad alerta sobre esta modalidad de estafa en la que personas inescrupulosas se hacen pasar por una persona conocida ofreciendo servicios y cobrando por ello, anticipadamente.

Hija menor de Paula Andrea cumplió años

Un par de días antes de la denuncia de la reina, Betancur usó su Instagram para celebrar los primeros siete años de su hija pequeña.

“Princesa de mi vida entera Hoy cumples 7 años, y mientras te miro, le doy gracias a Dios por el inmenso regalo que eres para mi vida. Hace siete años llegaste para llenar mi corazón de una alegría. Desde entonces, cada día contigo ha sido un recordatorio del amor infinito de Dios y de la inmensa bendición que significa ser tu mamá. Eres una niña verdaderamente especial. Tienes un corazón noble, grande y profundamente sensible. Me emociona la manera en que amas a los animales, cómo te preocupas por quienes te rodean, cómo abrazas con tanto cariño y cómo eres capaz de encontrar felicidad en las cosas más sencillas”, escribió la exreina que mencionó las cualidades de la pequeña, le deseó un feliz día y le expresó su inmenso amor en la publicación.

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