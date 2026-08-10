Paulina Rubio le gana batalla judicial a su ex Nicolás Vallejo, en caso por su hijo mayor

La cantante mexicana de 55 años, Paulina Rubio, vuelve a ser noticia tras conocerse su importante victoria en la prolongada batalla legal que mantiene con su expareja, Nicolás Vallejo-Nágera conocido como ‘Colate’, por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, de 15 años.

El juicio que fue procesado por la Corte Familiar de Miami falló a favor de la cantante mexicana, determinando que el adolescente continuará viviendo con ella en Miami, descartando así la posibilidad de que se traslade a España para residir con su padre.

La jueza encargada del caso fue Marlene Fernández en la Corte Familiar de Miami, quien emitió su decisión después de tres largas audiencias que tuvieron lugar durante el mes de abril. La abogada de la cantante, Sandra Hoyos, fue quien confirmó la noticia declarando que el tribunal consideró que lo mejor para el menor es que continúe residiendo en Miami junto a su madre, en el hogar que han compartido hasta ahora.

Debido a que este proceso judicial estuvo acompañado por denuncias de maltrato familiar, el hijo de la cantante y el empresario estuvo bajo el cuidado de su guardiana, Amber Glasper, quien declaró que la relación de Andrea Nicolás con sus padres era muy tóxica, mientras la jueza evaluaba qué era lo más conveniente para el menor. Tras el fallo a favor de la mexicana, el joven podrá regresar definitivamente con Paulina Rubio a su residencia en Florida.

Tras conocerse la resolución judicial, Colate Vallejo-Nágera publicó un emotivo post dirigido a su hijo en redes sociales con un conmovedor mensaje: “Hoy se acaba un verano lleno de memorias, con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor..... Te quiero Nico”, escribió el empresario español, quien ahora enfrenta la posibilidad de recurrir el fallo.

La historia de Paulina Rubio y su ex Nicolás Vallejo

Esta batalla legal tuvo su origen en el divorcio de la pareja al momento de decidir la custodia del menor y dónde debía residir. Entre 2015 y 2021 se dieron las denuncias y señalamientos para poder ingerir en la decisión sobre si el menor debía residir con su madre en Estados Unidos o con su padre en España.

Sin embargo, esta situación se agravó y comenzó en el tribunal cuando en mayo de 2025, cuando Andrea Nicolás expresó su deseo de vivir con su padre en España. En julio de ese año, una jueza le concedió a Colate la custodia temporal del menor, permitiéndole pasar dos meses en España con su familia paterna. Sin embargo, tras las audiencias de abril de 2026, el tribunal decidió revertir esa situación y mantener al adolescente en Miami con su madre.

Actualmente, se espera que Colate siga intentado con distintas acciones legales revertir esta decisión y volver a tener la custodia de su hijo para que viva en Madrid.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento