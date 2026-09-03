Pautips, de ‘MasterChef’, reveló su tratamiento para quedar en embarazo: “Ha sido muy duro”

Paula Galindo, conocida en redes sociales como ‘Pautips’, atraviesa un proceso personal que decidió compartir con sus seguidores mientras participa en ‘MasterChef Celebrity Colombia’. La creadora de contenido habló por primera vez de un tratamiento que inició con el propósito de estabilizar sus niveles hormonales y avanzar hacia uno de sus mayores deseos: convertirse en madre.

La revelación ocurrió después de que un seguidor le preguntara si ella y su esposo, Ronald Moscoso, habían aumentado de peso. La influenciadora explicó que los cambios en su cuerpo responden a indicaciones médicas y a un proceso que también involucra su salud emocional, por lo que pidió entender la situación más allá de su apariencia física.

El tratamiento de ‘Pautips’ para quedar en embarazo

“Me lo he guardado, pero la respuesta es SÍ. Empecé un tratamiento hormonal y a la par retomé mi terapia de TCA”, escribió la figura de redes sociales a través de sus historias de Instagram.

Según explicó, el plan que sigue contempla aumentar su porcentaje de grasa corporal, comer más y disminuir el ejercicio, con el objetivo de que sus niveles hormonales se estabilicen y su organismo pueda prepararse para una eventual maternidad.

“Ha sido muy duro acostarme todas las noches inflamada, no controlar todo con lo rígida que soy, soltar el cuerpo, fluir”, manifestó Paula Galindo, quien también fue enfática al aclarar que aumentar de peso no es algo que desee por sí mismo: “¿Quiero engordar? No, pero ya no puedo seguir viviendo en un cuerpo que pide a gritos que lo escuche y que le dé descanso”.

La decisión de contar lo que está viviendo, de acuerdo con sus propias palabras, también estuvo relacionada con el temor a las críticas. “¿Por qué no lo conté antes? No quiero ser injusta, tal vez esto no es tan grave como mi cabeza lo ve o tal vez huyo a la falta de empatía del mundo (...) Esta vez no es ‘Pautips’ la del problema, es Paula la que está detrás del personaje y sueña con algún día ser mamá, pero no con mil críticas encima”, explicó.

“Para mí hay cosas que pesan mucho más que mantener cierta apariencia física: formar una familia, compartir la vida con ella y algún día llegar a la vejez rodeada de las personas que amo”, concluyó.

El deseo que tiene ‘Pautips’ de formar una familia no es nuevo. En 2025, durante una conversación en el pódcast ‘Vos Podés’, contó que los trastornos de la conducta alimentaria que enfrentó durante su juventud y las consecuencias de la desnutrición habían afectado su fertilidad.

“Lamentablemente por todos los trastornos alimenticios y las consecuencias que he tenido de la desnutrición desde muy joven, hoy en día, a pesar de que ya soy sana, he tenido muchos problemas con la parte de la fertilidad”, explicó.

En aquella conversación también mencionó: “Confío mucho en Dios, lo pongo en las manos de él, siento que tengo que sanar físicamente antes de poder dar vida”.

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