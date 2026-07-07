Pedro Porro: edad, historia, novia y más del lateral estrella de la selección de España

Con apenas 26 años, Pedro Porro se ha convertido en uno de los nombres propios de la selección de España. El lateral, que actualmente milita en el Tottenham Hotspur de Inglaterra, volvió a ser protagonista este 6 de julio, cuando el equipo español derrotó 1-0 a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 y aseguró su clasificación a los cuartos de final.

Sin embargo, detrás del rendimiento que hoy lo tiene entre los jugadores más destacados de su país hay una historia marcada por los sacrificios familiares, la nostalgia y una personalidad tan competitiva como cercana.

La historia detrás de Pedro Porro

Nació el 13 de septiembre de 1999 en Don Benito, un municipio de la provincia de Badajoz, y creció rodeado de una familia que hizo grandes esfuerzos para acompañarlo en sus primeros pasos en el fútbol. Sus padres y, especialmente, su abuelo —a quien llama cariñosamente ‘Maromo’— fueron piezas fundamentales en su formación y en el apoyo que necesitó para perseguir su sueño desde muy pequeño.

Uno de los momentos más difíciles de su vida llegó cuando tenía apenas 14 años. Con el objetivo de seguir creciendo como futbolista, dejó su hogar para incorporarse a la cantera del Rayo Vallecano, en Madrid.

Para entonces, Pedro Porro vivía lejos de su familia, en una vivienda compartida, y ha reconocido que la adaptación fue mucho más complicada de lo que imaginaba. Incluso llegó a pensar en regresar a casa, aunque con el paso del tiempo entendió que aquella experiencia era determinante para madurar.

Otro de los episodios más complejos de su vida ocurrió en 2023, cuando el deportista anunció que uno de sus mejores amigos de la infancia falleció a causa de un cáncer. Según reconoció en su momento, esta pérdida que lo marcó profundamente.

Fotografía por: DAVID CLIFF

¿Quién es la novia de Pedro Porro?

Lejos de las canchas, el jugador español también ha procurado mantener su vida personal alejada de los reflectores. Desde 2024 sostiene una relación con María Hurtado, una mujer de perfil bajo sobre la que se conocen pocos detalles públicos.

Sobre la novia de Pedro Porro se sabe que ya era madre de una niña, fruto de una relación anterior, y que en 2025 ambos dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Pedro, a quien llaman cariñosamente “MiniPedro”.

La familia reside principalmente en Londres debido a la carrera del futbolista en el Tottenham, y aunque comparten algunos momentos de su vida cotidiana en redes sociales, han optado por preservar su intimidad. Además, Porro ha mostrado la cercana relación que mantiene con la hija de María, quien también hace parte de su núcleo familiar.

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