Pepe Aguilar dijo quién pagó la boda de Ángela y Nodal. “No quería” ¿Cuánto valió?

El pasado 24 de julio Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtieron en esposos. La boda, que inicialmente fue secreta, pronto se filtró a los medios de comunicación de México y Latinoamérica y de igual manera, trascendieron todo tipo de detalles de la ceremonia. Desde los atuendos de los novios y los invitados, los pocos asistentes, qué platos ofrecieron y quién los preparó se dieron a conocer en notas que por días inundaron los medios especializados.

Hay que mencionar que la unión entre Nodal, de 25 años, y Ángela, de 20, se dio bastante rápido, teniendo en cuenta que la pareja de cantantes anunció su relación de novios solo menos de dos meses atrás, a comienzos de junio.

Dentro de los asuntos que se mencionaron en diversos medios aztecas, estuvo la posición de Pepe Aguilar, que se mencionaba, no estuvo de acuerdo con la boda, pero de alguna manera, habría tenido que conformarse.

También te puede interesar: Pepe Aguilar confesó: “Por lo que uno más llora es por los hijos”. ¿Qué dijo de Nodal?

Pepe Aguilar aprendió a ‘dejar ir’ con su hija Ángela Aguilar

En reciente entrevista con Vea, Pepe reveló que en efecto, no quería que su hija se casara tan joven, sin embargo, justamente ‘dejar ir’ es una de las lecciones que ha aprendido en este proceso y por ello, entendió que el amor es así y simplemente les desea lo mejor.

En su visita a Colombia, Pepe, considerado el patriarca de la dinastía Aguilar e hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, también pasó por la emisora ‘Los 40′ y allí también se refirió a la intempestiva boda.

En la cabina de la reconocida emisora, los locutores le preguntaron directamente ¿quién pagó la boda?, y él en medio de risas y divertido respondió: “¿Te imaginas? Mi yerno nunca me preguntó, ‘Oiga, suegro, ¿necesita ayuda en algo?’”.

Cuando los presentes calificaron de ‘tacaño’ a Christian, por no asumir los gastos de la ceremonia, Pepe salió en su defensa y nuevamente hizo un apunte jocoso. “No es tacaño”, mencionó y enseguida: “Es que no te queda de otra. Yo no quería. Pues sí, me chingué. ¿Y qué crees? Mi yerno no me dijo: ‘Oiga suegro, ¿no quieres que te ayude en algo?. Ni madres”, puntualizó.

¿Cuánto costó la boda de Ángela y Nodal que Pepe Aguilar pagó?

Cuando lo cuestionaron sobre el valor que pagó también lo tomó jocosamente y respondió. “No me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir ahora también tequila. Es decir, de todo menos barato. No me recuerdes esas cosas”, dijo sin confesar la suma del evento.

Según TVAzteca la lujosa boda, que se realizó en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Morelos, tuvo una inversión a los 350 mil pesos, suma que en pesos colombianos sería cercana a los 75 millones de pesos.

Aquí más noticias que son tendencia en la farándula