Pepe Aguilar reveló las exigencias de Ángela Aguilar en camerino: “impresionante”

Desde que se dio a conocer su relación con Christian Nodal, el nombre de Ángela Aguilar ha sido tendencia en redes sociales y medios de comunicación nacionales e internacionales.

La joven artista se casó el pasado 24 de julio con Christian Nodal, quien sostenía un romance con Cazzu, la madre de Inti, su hija. Los intérpretes de Dime cómo quieres han presumido su amor a través de las redes con fotos y videos donde lucen muy enamorados.

Te puede interesar: ¿Nodal le mintió a Cazzu para estar con Ángela Aguilar? Video revela la verdad

Nodal y Ángela Aguilar no serán felices, predice astróloga ¿Qué problemas tendrán? Fotografía por: Instagram captura

Exigencias de Ángela Aguilar para sus ‘shows’

La semana pasada, Pepe Aguilar estuvo en Bogotá realizando una gira de medios para promocionar el concierto que tendrá el 25 de octubre en el Movistar Arena, donde estará acompañado de sus hijos Leonardo y Ángela.

En diálogo con W Radio, el intérprete de Por mujeres como tú reveló varios detalles no solo de su vida personal y profesional, sino también de su hija menor y su ahora yerno.

De acuerdo con lo que contó, Ángela incursionó en la música desde que era niña. Desde entonces, él se ha desempeñado como su productor musical. Por ello, el artista reveló que su heredera tiene algunas particulares exigencias para sus presentaciones. “Ángela pide como 50 vestidos. Entras a su camerino, no, no no y digo ‘¿Yo estoy pagando por esta madre?’. Incienso, ponen cosas en la pared, ponen música, le dan masaje, tiene como 20 méndigos vestidos, sus joyas y la fregada”, afirmó.

Sin embargo, aunque es su hija, Pepe Aguilar aseguró que ella debe cumplir con ciertos lineamentos, pues él es su jefe a nivel profesional. “Soy el dueño del show, yo los contrato a esos cabrones, evidentemente no es: ‘mijjita, ¿qué quieres cantar?’ ¡No, ni madres ¿qué pasó? ¡¿Me viste cara de güey?! Y tampoco es que se haga lo que yo quiera. Pero sí, 35 años de experiencia contra diez, aparte me tienen mucha confianza, soy su productor de los dos güeyes (Ángela y Leonardo)”.

Nodal se defiende de las críticas por su matrimonio con Ángela Aguilar

Los artistas han recibido múltiples críticas en sus redes sociales por su relación. Después de varios días de guardar silencio, el cantante de Botella tras botella dijo en una entrevista: “Yo sé mi realidad. Entonces, al final del día, ¿crees que te va a afectar alguien dice una mentira? Te va a dar coraje, obviamente, si involucra a las personas que amas, pero no significa que cambie tu realidad. La gente tiene mucho miedo a guiarse por el corazón y, justamente por esto, por el qué dirán. Hay que ser felices”, afirmó.