Perez Hilton entrega custodia de sus hijos tras sufrir crisis emocional: sigue hospitalizado

Teresita Lavandeira, madre de Perez Hilton, asumió la custodia temporal de los tres hijos del reconocido bloguero estadounidense, quien permanece hospitalizado luego de atravesar una grave crisis de salud mental. La medida busca garantizar el cuidado y la estabilidad de los menores mientras su padre continúa bajo atención médica.

La situación se produjo después de que, el pasado 4 de agosto, el influenciador protagonizara una transmisión en vivo por TikTok en la que se autolesionó. La emisión provocó múltiples llamadas de emergencia de espectadores y llevó a agentes del condado de Miami-Dade hasta su vivienda, donde posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Desde entonces, la familia de Perez Hilton ha informado que el también comentarista de celebridades permanece hospitalizado y atraviesa un proceso de recuperación que podría ser prolongado.

¿Qué se sabe sobre la custodia de los hijos de Perez Hilton?

De acuerdo con documentos judiciales del condado de Miami-Dade, Teresita presentó el 7 de agosto una petición para obtener temporalmente la custodia de los menores: Mario, de 13 años; Mia, de 11; y Mayte, de 8. La solicitud fue presentada pocos días después de la emergencia que llevó a Hilton al hospital.

Sin embargo, la situación avanzó más allá de una simple petición. Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., consintió voluntariamente la transferencia temporal de la custodia a su madre, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses. La medida le permite a la abuela hacerse cargo de las decisiones relacionadas con sus hijos mientras él permanece bajo tratamiento.

La abogada de Teresita, Natalie F. Guerra-Valdes, explicó que la intención de la familia es proteger a los menores y brindarles estabilidad mientras atraviesan las consecuencias de lo ocurrido. La familia también ha pedido privacidad para los niños, quienes estuvieron en la vivienda poco antes de la crisis de su padre.

Según declaraciones de Barbara Lavandeira, hermana de Hilton, los menores fueron puestos a salvo cuando la familia comprendió la gravedad de la situación. La prioridad, explicó, es evitar que tengan que enfrentar una exposición adicional a lo ocurrido y permitirles recuperar cierta normalidad.

Mientras tanto, Perez Hilton continúa hospitalizado. Su hermana confirmó que recibe tratamiento por las consecuencias físicas y psicológicas de la crisis y advirtió que su recuperación será larga. Por ahora, la familia no tiene una fecha definida para su regreso a casa.

Barbara también reveló que, semanas antes del episodio, Hilton había ingresado voluntariamente a un hospital debido a una fuerte depresión. Después de ese ingreso había retomado la terapia y se preparaba para comenzar un programa ambulatorio, pero su estado de salud mental volvió a deteriorarse antes de la crisis del 4 de agosto.

La familia ha optado por mantener bajo reserva buena parte de la información sobre su estado y ha insistido en que el proceso de recuperación requiere tiempo. Por ahora, la custodia temporal de sus tres hijos permanece en manos de Teresita mientras Hilton continúa recibiendo atención médica.