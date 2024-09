Periodista de Caracol renunció para cumplir sueño europeo: “me tomó por sorpresa”

Noticias Caracol no solo se caracteriza por ser uno de los informativos más vistos por los colombianos, sino también porque allí se han formado múltiples periodistas, camarógrafos, productores, técnicos, entre otros profesionales que han crecido en su ámbito laboral.

Cada vez que alguno de los reporteros se despide el informativo, los televidentes y usuarios en redes sociales no pasan desapercibida su ausencia de la pantalla.

Te puede interesar: Se fue periodista de ‘Noticias Caracol’ después de 17 años: “cierro mi ciclo”

Noticias Caracol. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

¿Por qué David Quintero, periodista de ‘Noticias Caracol’, renunció?

Esta semana, se conoció la renuncia del periodista David Quintero, quien se desempeñó como reportero de Noticias Caracol. A través de sus redes sociales, el comunicador hizo pública la noticia, explicando los motivos que lo llevaron a tomar la decisión “más dura de su vida”.

“¿Uno qué dice cuando renuncia al trabajo de su vida?, eso fue lo que me pregunté antes de escribir estas líneas. La respuesta aún la sigo buscando, por ahora solo diré: GRACIAS”, se lee en un post que publicó en su cuenta de Instagram donde expresó su profundo agradecimiento a los televidentes, jefes, compañeros y a cada uno de los que hizo parte de su crecimiento profesional durante el tiempo que duró en Noticias Caracol.

El comunicador también exaltó sus cualidades que lo han llevado a cumplir cada uno de sus sueños a lo largo de su vida personal y profesional. “Gracias a Dios, a la vida, por llevarme en medio de mi terquedad a cumplir una meta profesional que veía lejana e inalcanzable y que incluso me tomó por sorpresa. Gracias a mí, por siempre seguir el corazón, aunque la razón pelee, por un día atreverme sin tener nada seguro, por llegar con una maleta llena de anhelos del corazón. Gracias al periodismo, mi relación tóxica más estable por siempre salvarme y llevarme a lugares inimaginables y personas increíbles. Gracias a mi mamá, el faro en el camino, el soporte, creo que ella se disfrutó más esto que yo. Su corazón está orgulloso y ahí, yo ya gané. Gracias por supuesto a mis jefes, a los que un día creyeron que había algo en mí, los que pese a todo pronóstico y aunque en una primera llamada hubiera dicho que no por miedo, me volvieron a llamar para construir en mí un reportero de televisión. Viviré siempre agradecido por su confianza en mi proceso, por pulir mi talento y criterio”, se lee en la publicación del reportero.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Quintero explicó que, el motivo de su renuncia a Noticias Caracol se dio porque se va para Europa a estudiar. “Me fui de Caracol Noticias a seguir soñando, a crecer más porque siempre vive en mí un niño inquieto en busca de nuevas experiencias. Tomé la decisión más dura de mi vida profesional para vivir una de las cosas que siempre anhelé: estudiar en Europa. Hoy tengo más miedo que certeza, pero es parte de la vida, gracias de nuevo por seguir mi trabajo. Por lo pronto como dijo @kanygarcia le sigo haciendo caso a la intuición y confío, que habrá buenas noticias que les contaré. Eso sí, siempre reportero”.

Algunos de sus amigos y seguidores le han dejado mensajes felicitándolo no solo por el trabajo que realizó en Noticias Caracol, sino también por el sueño que está a punto de cumplir.