Periodista de ‘Noticias Caracol’ anunció que será papá: “Te amamos”

Gol Caracol, la sección deportiva de Noticias Caracol, ya tiene listo su equipo de periodistas que se encargará de cubrir todo lo relacionado con la Copa del Mundo 2026. Entre los enviados especiales está Julián Capera, quien recientemente se incorporó al canal.

Julián Capera de ‘Gol Caracol’ será papá

Mientras se alista para cubrir uno de los eventos deportivos más destacados del mundo, el periodista recibió una noticia que lo tiene feliz a nivel personal. El miembro de Gol Caracol anunció que se convertirá en padre y compartió con sus seguidores una emotiva publicación revelando la llegada de una niña.

El periodista utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia junto a su esposa, expresando la alegría que siente su familia en esta nueva etapa. A través de una publicación, el comunicador reveló que la bebé llevará el nombre de Sara Julieta. En su mensaje, compartió un versículo bíblico y unas conmovedoras palabras dedicadas a la pequeña que tocaron el corazón de sus seguidores.

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“Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. (Salmo 127:3). Antes de que la viéramos, Dios ya la conocía. Antes de escuchar su voz, Él ya tenía un propósito para su vida. Nuestra hija viene en camino y ya es testimonio del amor, la gracia y la fidelidad del Señor en nuestras vidas. Bienvenida, Sara Julieta”.

El periodista también subrayó lo importante que es la llegada de la niña para su hogar. “Eres ternura para nuestras vidas, y una razón más para tener un corazón agradecido con el dador de la vida. Te amamos perlita; nuestras perla valiente, esforzada y arraigada”.

Además de enfrentar el desafío profesional que implica cubrir el torneo más importante del fútbol, también está viviendo uno de los momentos más significativos de su vida personal con la llegada de la nueva integrante de su familia. La noticia llega en un momento muy especial para Julián, quien ha logrado hacerse un nombre en el periodismo deportivo colombiano gracias a su dedicación al seguimiento del fútbol, tanto a nivel nacional como internacional, con un enfoque particular en fichajes y selecciones.

Tras la publicación, sus seguidores, colegas y amigos le hicieron llegar mensajes llenos de felicitaciones y buenos deseos para esta nueva etapa como papá. “Felicidades, Dios los bendiga”, “felicidades familia hermosa, que Dios todo poderoso traiga a esa muñeca con mucha salud que acá la rodearemos de amor”, “linda familia, bendiciones”, “mil felicidades, qué hermosa familia”, ”qué noticia tan hermosa. Muchísimas bendiciones, felicidad y salud”.