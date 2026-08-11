Periodista de ‘Noticias Caracol’ se casa, así fue la pedida de mano. “Sí, para siempre”

Hace pocas semanas trascendió que Juan Roberto Vargas, el director de ‘Noticias Caracol’, se convertirá en abuelo por primera vez. Su hijo, el periodista de ‘Gol Caracol’ Juan Camilo Vargas y su novia, la también comunicadora Juanita Valencia Taubert, confirmaron el pasado 8 de junio que esperaban a su primer hijo

El 25 de julio la pareja compartió el video de la revelación y explicó que espera un niño. También dieron a conocer que el pequeño llevará por nombre Juan Salvador.

Curiosamente Juan Camilo será padre a los 28 años, edad que Juan Roberto tenia cuando él nació.

Así le pidió la mano hijo de Juan Roberto Vargas a su novia

En medio del embarazo que ha incluido los antojos y algunas náuseas, la pareja ahora anuncia su compromiso matrimonial. “Sí, para siempre, para toda la vida, en esta y en todas. Te amooo“, escribió ella a una publicación conjunta que hicieron en Instagram.

En las imágenes muestran que él se puso de rodillas inesperadamente mientras ella veía su celular. Al notar la intención de su pareja, ella sonrió feliz y aceptó. En otras instantáneas detallan el anillo que los convierte en prometidos. La petición de mano ocurrió en la playa.

En charla con ‘La Red’ de Caracol Juan Roberto Y Juan Camilo mencionaron que el segundo decidió contarle a su padre que tendría un bebé con su pareja el día en que estaba de aniversario con su esposa, Amanda Cadena y los invitaron desayunar. “Cuando llegamos al sitio, en el parqueadero nos dijeron: les tenemos un regalo de aniversario. Era una bolsita, pensamos que era una vela. Era un mameluco y pues obviamente la alegría, el tacto, el choque, pero no le niego: me golpeó, para bien, pero me generó un impacto bien grande”, mencionó Juan Roberto Vargas, quien en principio creyó que sería una niña, pero ahora que sabe que se trata de un varón celebró porque habrá un nuevo hincha de Millonarios.

De momento, ni Juan Camilo ni Juanita no ha dado a conocer cuándo será la boda, pero seguramente alternarán los preparativos para la llegada de Juan Salvador con los del enlace. EL pequeño llegará en diciembre próximo.

Juan Camilo recientemente estuvo en el cubrimiento del Mundial de Fútbol. El periodista que en su cuenta de Instagram se identifica como el de los datos de ‘Gol Caracol’, ha desarrollado una carrera propia en los medios. antes de estar en Caracol, estuvo en Win Sports.

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