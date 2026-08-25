Periodista de RCN vivió angustioso momento mientras cubría incendios en Tolima: “Dios mío”

Durante las últimas semanas, el país se ha visto afectado por múltiples forestales que han encendido la alarma en varias regiones. Esto ha llevado a las autoridades y a los equipos de rescate a poner en marcha operativos para combatir las llamas. Uno de los departamentos más golpeados por esta crisis es Tolima, donde varios municipios han sufrido las consecuencias.

¿Qué le pasó a la periodista María Eugenia Quinche?

Periodistas de diferentes medios de comunicación han viajado a los diferentes puntos críticos para hacer el cubrimiento de la noticia. Sin embargo, en las últimas horas, la comunicadora María Eugenia Quinche, reportera de RCN, vivió un angustioso momento mientras realizaba su labor.

El incidente tuvo lugar en la vereda Chagualá, en el municipio de Coello, una de las áreas que ha sufrido por los incendios. Un video compartido por Blu Radio capturó parte de lo que estaba sucediendo, mostrando cómo las llamas se acercaban mientras el equipo de periodistas se encontraba en el lugar. En las imágenes se observa cómo las llamas avanzan entre los árboles, rodeadas de una densa nube de humo. Al darse cuenta de lo cerca que estaba el fuego, Quinche le pidió al conductor que se alejara de inmediato del lugar.

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“Arranca, arranca”, se oye decir a la periodista mientras el vehículo empieza a alejarse de la zona. Pocos segundos después, con una evidente preocupación en su voz, añade: “Dios, Dios mío, señor… Dios… Dios mío… padre amado”. El camarógrafo que estaba con ella también se alejó, pero siguió capturando lo que sucedía en medio de la emergencia.

“Eso es un crimen contra la fauna, el medio ambiente y el país”, “qué susto”, “Dios mío, increíble lo que está pasando”, “gracias a Dios no los alcanzó”, “arriesgando sus vidas”, son algunos de los mensajes que han dejado los internautas.

¿Quién es la periodista María Eugenia Quinche?

María Eugenia Quinche es una periodista y reportera de Noticias RCN, quien se ha dedicado a la cobertura informativa en Ibagué y en el departamento del Tolima. Su labor se ha enfocado en reportar sobre hechos judiciales, emergencias, eventos regionales y las noticias más relevantes del Tolima para el informativo.

En 2024, estuvo a cargo de los informes sobre un incendio que impactó a numerosos comercios en el centro de Ibagué, y también se dedicó a reportar durante las emergencias causadas por incendios forestales en la región. Además, su nombre figura entre los periodistas de Noticias RCN que lograron el segundo lugar en la categoría de Medios Tradicionales del Premio Nacional al Periodismo Económico ANIF 2020, gracias a su trabajo titulado “Túnel de La Línea, una obra hecha realidad.