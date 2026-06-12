Periodista dejó tirada transmisión en vivo del Mundial por tomarse una foto con Shakira

La emoción por el Mundial de 2026, que comenzó este jueves 11 de junio, ya comenzó a generar momentos inolvidables dentro y fuera de las canchas. En esta ocasión, un periodista deportivo se volvió viral en las redes sociales tras protagonizar una escena divertida durante una transmisión en vivo.

¿Qué pasó con el periodista deportivo en el Mundial 2026?

El curioso episodio se llevó a cabo durante la cobertura de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que tuvo a Shakira como la gran estrella. Su regreso a los escenarios mundialistas fue un espectáculo que hizo vibrar a miles de asistentes y cautivó a millones de espectadores en todo el mundo.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, se observa al periodista haciendo una transmisión en vivo dentro del estadio. De repente, se da cuenta de que Shakira está caminando solo unos metros de él. Sin pensarlo tanto, el comunicador interrumpe su reporte, deja su micrófono y se va hacia la famosa artista barranquillera, ansioso por conseguir una foto. Mientras tanto, su camarógrafo lo sigue con la cámara y graba el curioso momento.

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El momento generó carcajadas e inmediatamente se volvió viral en redes como X, TikTok e Instagram, donde los usuarios no tardaron en comentar sobre la escena. “Este periodista hizo lo que cualquiera de nosotros habría hecho; tuvo la oportunidad de tener a Shakira cerca y pedirle una foto, no le importó dejar todo tirado y aprovechó esa oportunidad, la sacó el máximo provecho por completo, que es lo que provoca Shakira”, escribió un internauta. Otros destacaron que la emoción de encontrarse con una de las artistas latinoamericanas más influyentes del mundo era totalmente comprensible.

¿Quién es Marcelo Benedetto, el periodista que se tomó una foto con Shakira?

Marcelo Roberto Benedetto es un destacado periodista deportivo argentino que ha dejado su huella en el mundo de la radio y la televisión. Es muy conocido por sus coberturas de fútbol desde el terreno de juego y ha trabajado en importantes cadenas deportivas como Fox Sports, ESPN y, en la actualidad, en DSports (DirecTV Sports). Su carrera en el periodismo comenzó junto al famoso relator Víctor Hugo Morales. A lo largo de los años, se ha convertido en uno de los reporteros de cancha más queridos de Argentina, cubriendo tanto torneos nacionales como internacionales, incluyendo varias ediciones de la Copa América, la Copa Libertadores y competiciones de la FIFA.