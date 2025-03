Pipe Bueno apareció llorando en redes: “me tomó 17 años poder decirles esto”

Pipe Bueno es uno de los grandes referentes de la música popular en Colombia y Latinoamérica. Con más de 17 años de trayectoria, el artista ha logrado hacerse un nombre en la industria musical gracias a su talento.

Nacido en Cali, Colombia, el 7 de febrero de 1992, Andrés Felipe Giraldo Bueno, conocido artísticamente como Pipe Bueno, mostró su amor por la música desde muy joven. A los 16 años, lanzó éxitos como Recostada en la cama y Te parece poco, canciones que lo catapultaron rápidamente como una de las nuevas promesas del género.

A lo largo de su carrera, ha lanzado otros temas que también se han convertido en un referente del género popular, como No voy a morir, Si yo fuera ladrón y Aguardiente. Su voz potente y su estilo interpretativo le han permitido ganarse un lugar especial en el corazón de sus seguidores.

Pipe Bueno anunció su gira en Estados Unidos

Ayer, en horas de la noche, el esposo de Luisa Fernanda W y padre de Máximo y Domenic, publicó un video en su cuenta de Instagram donde tiene 9,5 millones de seguidores. Allí, mostró su vulnerabilidad, pues lloró al dar una importante noticia sobre su carrera.

El artista contó que, después de muchos años de esfuerzo, por primera vez realizará una gira en Estados Unidos, algo que lo tiene muy emocionado y conmovido, pues fue uno de sus grandes sueños desde que comenzó su carrera:

“Me tomó 17 años poder decirles esto. Estoy muy feliz, no lloro de tristezas. Siempre fue para mí un sueño ir a cantar a Estados Unidos, comencé a cantar a mis 16 años, y hasta hoy, a mis 33, después de un largo camino puedo anunciarles una pequeña gira en Estados Unidos, simplemente quiero decirles que me muero de ganas por ir a cantarles, que espero emborracharme hasta la chimba con ustedes en estos conciertos, que compren sus boletas y que no se queden por fuera porque les voy a dar un concierto con todo el amor del mundo, con toda mi agrupación”, dijo entre lágrimas.

El intérprete de Te hubieras ido antes se disculpó por mostrarse llorando, pero explicó que la noticia lo llena de felicidad, ya que representa un paso importante para su carrera y su crecimiento musical a nivel mundial.

“Es mi primera vez en Estados Unidos, pero decirles que vienen muchos más conciertos, esto es una historia para darles prueba fehaciente de que a veces las cosas no suceden en los tiempos que uno quiere, pero cuando uno hace las cosas bien, a uno Dios lo termina recompensando y esto que tanto quise por fin se me dio, discúlpenme que me llene de tanto sentimiento, pero quiero que entiendan que es el resumen de mucho tiempo, ver a mis colegas y a todo el mundo poder ir a cantar a Estados Unidos súper fácil cada año, normal, pero bueno, ya esta es la vencida, Dios me devolvió esto con intereses”, afirmó.

Finalmente, contó que Luisa Fernanda W, su pareja, y sus dos hijos también están listos para acompañarlo: “la felicidad tiene que ser completa porque mis hijos también tienen su visa, mi esposa tiene visa hace rato, así que la familia Giraldo Cataño va a estar en Estados Unidos”.

Sus amigos y seguidores le dejaron mensajes de felicitación por ese gran logro de su vida: “te lo mereces todo”, “Dios no abandona y respalda cada sueño que se trabaja desde el corazón”, “el tiempo de Dios es perfecto Pipe, muchas bendiciones”, “valió la pena la espera”.