Pipe Bueno habla sobre sus planes en México junto a Luisa Fernanda W. ¿Otro hijo?

El cantante colombiano Pipe Bueno no oculta su deseo de ampliar su familia junto a la influencer Luisa Fernanda W. En varias entrevistas y dinámicas con sus seguidores ha dejado claro que le encantaría tener una hija, aunque admite que no es una prioridad inmediata.

¿Qué dijo Pipe Bueno?

“¿Y cómo por qué no?”, respondió con entusiasmo el artista cuando un seguidor le preguntó en Instagram si tendría más hijos. Con dos pequeños en casa, Máximo y Domenic, Pipe asegura que la idea de una niña le parece “especial”. “Quiero saber qué es tener una niña”, dijo en una conversación con Vea, agregando que si se da la oportunidad, no descarta acudir a métodos de selección de sexo para asegurar que sea mujer.

Sin embargo, el intérprete de música popular también ha dejado claro que el momento aún no ha llegado. En una entrevista reciente con el programa La Red, el cantante fue enfático: “Yo siempre he querido una niña, pero eso llegará en su momento. Ya dejamos el tema a un lado, lo hablamos como que nos gustaría, pero ahora no porque estamos en un momento de mucho trabajo”, dijo.

¿Dónde viven Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Hace varios días, la pareja se mudó definitivamente a CDMX junto a sus dos hijos, Máximo y Dominic. Pipe, además de su carrera musical, está apostando por la actuación y nuevos negocios, mientras Luisa Fernanda continúa consolidándose como creadora de contenido y empresaria en el mundo del maquillaje.

“Lo último que hablamos fue que dijimos: ‘No, marica, ya’. Ya sabemos lo que es tener dos y dijimos: ‘Uy, ya tres… creo que somos muchos’”, confesó entre risas en otro diálogo con medios nacionales. Por su parte, Luisa Fernanda W agregó entre risas: “Si vamos a tener la niña y sea un niño, termino yo con el equipo de fútbol listo”. La pareja ha compartido con sus seguidores que están utilizando métodos anticonceptivos y que, por ahora, el foco está en criar a sus dos hijos y estabilizar sus rutinas familiares.

Aun así, los fans no pierden la esperanza de ver a la pareja agrandando su familia. Tanto Pipe como Luisa han sido transparentes con sus seguidores y no descartan que más adelante pueda llegar esa hija que tanto anhela el cantante. “Si Dios nos la manda, será bienvenida, pero todo a su tiempo”, dijo ella en una transmisión en vivo.

Mientras tanto, los seguidores de la pareja disfrutan del día a día de Máximo y Domenic, quienes se han convertido en protagonistas frecuentes de las redes sociales de sus padres. Con su estilo relajado y cercano, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W siguen compartiendo su vida en familia, con la posibilidad de que, en el futuro, la cigüeña vuelva a visitar su hogar.