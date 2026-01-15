Pipe Bueno perdió la paciencia con un asistente a uno de sus conciertos ¿Qué pasó?

Pipe Bueno hizo parte de la agenda artística de las tradicionales Fiestas de San Pedro en Neiva, Huila, donde se presentó en diferentes escenarios ante miles de asistentes que disfrutaron de su repertorio. Sin embargo, uno de esos conciertos terminó dando de qué hablar por un momento que trascendió lo musical y se volvió viral en redes sociales.

En medio de su espectáculo, el cantante decidió hacer una pausa para rendir homenaje a las víctimas de la tragedia ocurrida el pasado 24 de junio en Venezuela, cuando fuertes terremotos afectaron principalmente a zonas como Caracas y La Guaira. Lo que comenzó como una iniciativa para invitar a la reflexión terminó convirtiéndose en un tenso intercambio de palabras con uno de los asistentes al evento.

¿Qué pasó durante el minuto de silencio que Pipe Bueno pidió por Venezuela?

Antes de continuar con su presentación, el intérprete pidió respeto y unos segundos de silencio para recordar a quienes resultaron afectados por la emergencia. “Les voy a pedir un silencio, un tiempo. Y lo que ustedes crean... yo creo en Dios. Esto va a ser silencio por Venezuela... pediré por todos los que lo necesitan, ¿okay? Piensen en lo que quieran pensar”, expresó desde el escenario.

La mayoría del público huilense acogió la invitación y guardó silencio mientras el artista encabezaba el homenaje. Sin embargo, uno de sus seguidores y asistentes al concierto continuó hablando durante ese momento, situación que llamó la atención de Pipe Bueno y provocó una reacción inmediata.

Con el micrófono en la mano, el cantante de música popular interrumpió el silencio para dirigirse directamente al asistente: “Sé que estamos eufóricos, papá. Pero cállate la boca que no quisieras estar debajo de las piedras, mi rey”. Instantes después, insistió en su molestia con otra frase: “Cállate la #$%@ boca”.

Tras el incidente, Pipe Bueno retomó el homenaje y agradeció a quienes sí participaron del gesto de solidaridad. “Con los que sí me acompañaron... Dios bendiga a Venezuela”, concluyó el artista, antes de continuar con el desarrollo normal de su presentación.

Videos del momento comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios comentaron tanto la iniciativa del cantante de dedicar un espacio a las víctimas de la tragedia como la forma en que respondió al comportamiento del asistente. Hasta el momento, Pipe Bueno no se ha pronunciado nuevamente sobre lo ocurrido durante ese concierto en Neiva.

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