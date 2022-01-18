Pipe Bueno reveló presagio de Yeison Jiménez: “Soy de esos artistas que van a morir rápido”

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el pasado 10 de enero tras un accidente aéreo, continúa generando conmoción en el mundo de la música popular colombiana. A medida que pasan los días, vuelven a circular entrevistas y declaraciones en las que el artista hablaba abiertamente sobre presentimientos relacionados con su muerte, algunos de ellos vinculados, de forma inquietante, a accidentes aéreos.

En medio de ese contexto, han salido a la luz testimonios de personas cercanas a Jiménez, entre ellas Pipe Bueno, quien compartió una conversación privada sostenida meses atrás con el cantante. Sus palabras, reveladas tras la tragedia, han tomado una fuerza inesperada y hoy son leídas como un presagio que el propio Yeison parecía cargar desde hace tiempo.

Yeison Jiménez le dijo a Pipe Bueno que moriría joven

En charla con Caracol Radio, Pipe Bueno relató que la conversación ocurrió durante una visita de Yeison Jiménez a su casa, en un espacio de trabajo y confianza en el que ambos hablaban de proyectos musicales y compromisos profesionales. En medio de ese encuentro, el fallecido artista expresó una reflexión que dejó a su colega profundamente impactado.

Según el testimonio, Yeison aseguró sentir que pertenecía a ese grupo de artistas cuya carrera termina de manera prematura, una afirmación que contrastaba con el momento profesional que atravesaba, marcado por el éxito, la proyección internacional y una agenda llena de presentaciones:

“Estábamos aquí grabando unos videos promocionales para el tema del Movistar, y en un momento que estábamos hablando de la canción que estábamos por grabar me dijo: ‘Es que Pipe, yo siento que yo soy como de esos artistas que se van a morir rápido’”.

Pipe Bueno contó que reaccionó de inmediato ante esa frase, interrumpiéndolo y pidiéndole que no hablara de esa manera. Para él, las palabras tienen un peso importante y no quiso darle espacio a una idea que consideraba negativa, sobre todo viniendo de un artista joven y en pleno auge.

“Yo le dije: ‘Cállate, ¿qué estás diciendo? Cállate’. Lo interrumpí porque soy una persona que cree mucho en las palabras y el poder de la palabra. Y le dije: ‘Vos siempre vas hablando ‘huevonadas’ porque lo que te queda por carrera es mucho’”

Con el paso del tiempo y tras conocerse la tragedia, esa conversación adquirió un significado distinto. Pipe aseguró que, al unir ese recuerdo con las entrevistas, los sueños que Yeison había mencionado públicamente y otros episodios similares, resulta difícil no sentirse desconcertado ante la coincidencia de los hechos.

El cantante también expresó que, aunque no tiene una explicación clara sobre lo ocurrido, la suma de testimonios y recuerdos lo ha llevado a reflexionar sobre la sensibilidad con la que Yeison Jiménez percibía su propia vida y su destino.

¿Yeison Jiménez quería cambiar de avioneta?

Otro de los aspectos que mencionó Pipe Bueno en su charla con Caracol Radio está relacionado con la aviación privada, un tema que ambos compartían debido a la logística que implica cumplir con múltiples presentaciones en distintas regiones del país. Yeison fue uno de los primeros artistas del género en recurrir con frecuencia a este tipo de transporte para su trabajo.

De acuerdo con Pipe, en las semanas previas al accidente, Yeison Jiménez estaba considerando la posibilidad de cambiar de aeronave, luego de recibir recomendaciones de distintas personas de su entorno. Sin embargo, fue enfático en aclarar que esto no implica una responsabilidad directa de la avioneta involucrada en el siniestro.

“Él estaba, de hecho, ahorita en las últimas semanas, buscando cambiar de avión, diferentes personas se lo habían recomendado (...) No sé si Dios le estaba dando una señal, no sé si él lo presentía, no sé. Si yo supiese leer ese tipo de cosas te daría una respuesta precisa”, concluyó Pipe Bueno.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí