Pipe Peláez de ‘A otro nivel’: La razón detrás de su cambio físico

Felipe Peláez se ha consolidado como una de las voces más representativas del vallenato romántico contemporáneo, destacándose no solo como intérprete, sino también como compositor. A lo largo de más de veinte años de carrera, ha creado un repertorio de canciones que lo han llevado al éxito. Temas como “Loco”, “Tan natural”, “Cuando quieras quiero”, “El amor más grande del planeta” y “Vivo pensando en ti” se han convertido en clásicos del género, resonando con fuerza en emisoras y escenarios tanto en Colombia como en el extranjero.

Pero Pipe no solo se destaca como cantante; también ha sido un compositor prolífico para otros artistas del vallenato, lo que le ha permitido ganar aún más reconocimiento en la industria. Su trabajo lo ha llevado a ser nominado en varias ocasiones a los Latin Grammy, consolidando su nombre a nivel internacional y reafirmando su calidad artística.

Así es Pipe Peláez como jurado de ‘A otro nivel’

Ahora, el artista hace parte del equipo de jurados de “A otro nivel”, el concurso musical de Caracol Televisión, donde evalúa y apoya a nuevos talentos de la mano de Kike Santander y Gian Marco. “Hacía falta, yo llevaba mucho tiempo esperando la oportunidad, pienso aprovecharla al máximo, estoy dichoso, como tiene que ser. Es quizá de las partes que me tenía más nervioso. Yo decía ‘Dios mío, ¿cómo irá a salir todo?’ y mira, hay una química natural, ya tenía la oportunidad de conocer a mis compañeros en el set de jurados, sobre todo por temas Grammy, admirándolos de toda la vida, a Cristina ni se diga, desde que comenzamos nuestras carreras. Me han hecho sentir en familia, yo soy el más novato, así que desde el día cero me dijeron ‘tranquilo, tienes con qué, sé tú mismo y disfrútalo como tiene que ser’, y así me han llevado y estoy feliz”, afirmó.

El concurso recibió un total de 7.436 postulaciones, pero solo 160 participantes lograron llegar a la fase en la que Peláez y su equipo actúan como evaluadores. El artista subrayó que, incluso para aquellos que no avanzan, la oportunidad de presentarse ante esta audiencia puede ser un gran impulso para sus carreras. “Suena a cliché, pero es una realidad. Son siete millones de personas que te están viendo y todo eso suma, al final todo suma... Lo mejor que me ha dejado la experiencia es presenciar ese derroche de talento, dejarnos conmover por el arte de forma tan natural y por las historias de vida, son tantas cosas en las cuales nos vemos reflejados, ser nosotros mismos a plenitud. Eso es lo más interesante”.

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¿Por qué Pipe Peláez bajó de peso?

En esta etapa de su carrera, Peláez también ha captado la atención de muchos por su transformación física que surgió, no precisamente por una elección estética, sino por temas de salud. A finales de diciembre del año pasado, comenzó a presentar algunas complicaciones que lo llevaron a ser intervenido de urgencia: “He bajado 12 kilos, estuve un poco enfermo del colon y tuve una cirugía de urgencia y me puso a bajar obligatoriamente”, contó el artista, quien actualmente ya se encuentra bien de salud: “Estoy amañado, me gustó, ya estoy bastante recuperado, yo creo que me voy a mantener por lo menos un año con unos kilos abajo, me gusta verme así”.

No es la primera vez que Felipe Peláez pasa por cambios físicos; en 2017 reveló que se sometió a un procedimiento estético, porque se “sentía incómodo” con su aspecto. En esa oportunidad, dijo para “La Red” de Caracol Televisión: “A mí no me quedó gustando. La experiencia es dura. La anestesia, la recuperación, uno no se puede mover, el dolor, la faja… O sea, es un proceso que no es para nada chévere y ¡qué carajos! Hay que amarrar el ‘pico’ como debe ser: aprender a comer y darte cuenta de que el cuerpo te lo agradece”. Sin embargo, esta vez la transformación ha sido más consciente y centrada en su bienestar que lo llevó a replantear sus hábitos alimenticios.

Pipe Peláez, jurado de 'A otro nivel'. Fotografía por: Vea

Pipe Peláez, un artista en evolución

Felipe Peláez se adentra en un nuevo capítulo de su carrera con una transformación que va mucho más allá de lo físico o musical. Su paso por “A otro nivel” coincide con un periodo de evolución personal, donde se siente más conectado con su esencia, listo para asumir nuevos retos y compartir su experiencia con nuevas generaciones, explorando nuevos sonidos y fortaleciendo su presencia internacional. “Viene un año muy bonito con “Un sueño llamado merengue”, un álbum más, otro peldaño más en mi carrera que me tiene por supuesto muy contento, con una expectativa muy bonita y a seguir gira de conciertos en Estados Unidos, Europa, seguiré yendo a Venezuela, Ecuador, gracias a Dios pinta muy activo el 2026”, dijo.

Actualmente, el artista pasa por uno de los momentos más sólidos de su carrera, dispuesto a vivir con la misma pasión con la que alguna vez comenzó a hacer canciones “Es un momento en donde la madurez también ya hace lo suyo, me siento pleno, realizado, por supuesto tratando de disfrutar, como tiene que ser, etapa por etapa”.