Piqué despertó polémica al dar detalles de su vida íntima con Clara Chía ¿Qué dijo?

Desde que terminó su relación con Shakira, el exfutbolista Gerard Piqué se ha dedicado a compartir y presumir su nueva vida junto a Clara Chía. Y aunque es poco lo que se conoce sobre la pareja, en horas recientes salieron a la luz algunos datos íntimos que, incluso, causaron polémica en redes sociales.

Fue el español quien se encargó de exponer estos detalles a través de una reciente entrevista, lo que generó una gran sorpresa entre sus seguidores, teniendo en cuenta que suele ser bastante reservado con la prensa.

¿Qué dijo Piqué sobre Clara Chía y por qué lo criticaron?

En una charla con el programa La Revuelta, el también empresario abrió las puertas de su intimidad y dio a conocer varios aspectos de su privacidad, así como de la relación amorosa que inició con Clara Chía hace algún tiempo. Al finalizar la conversación, por ejemplo, fue consultado sobre su vida sexual y la respuesta que entregó dejó opiniones encontradas.

“En los dos voy muy bien (en el sexo y en el amor). Hay que crecer siempre. Vamos a mejor con los años”, expresó Piqué, quien advirtió que la frecuencia con la que tiene relaciones íntimas es de una vez por día: “Te diría que 30 puntos”.

A pesar de que el español no nombró a Shakira, sus palabras fueron vistas como una negativa comparación entre Clara Chía y la colombiana. Además, también hubo quienes no vieron con buenos ojos su revelación.

“¿Este es el mismo hombre al que supuestamente no le gusta ventilar su privacidad?”, “no entiendo la necesidad de salir a contar este tipo de cosas”, “¿será que pensó en sus hijos a la hora de decir esto?” y “cada vez le doy más la razón a Shakira”, fueron algunos de los comentarios que recibió Gerard Piqué.

Relación de Piqué con los papás de Clara Chía no sería amable

En una charla con el portal Tv Notas, el paparazzi Jordi Martin aseguró que los papás de la joven de 25 años no gustan del hombre con el que su hija sostiene un romance, al punto que habrían llegado a decirle “no te queremos” durante una reunión íntima a la que asistió.

El comunicador español mencionó también que, debido a la hostilidad recibida por parte de la familia Chía Martí, Piqué ha preferido evitarlos a toda costa.

“La familia de Clara Chía no quiere a Gerard ¡Es que los papás no lo quieren nada! (...) Gerard no puede pisar la casa de los padres de ella. Cuando él se va a Miami, a ver a sus hijos, Clara no duerme en casa de sus padres, sino que duerme en casa de una amiga. Está enfadada con sus papás porque no aceptan a su pareja”, concluyó Jordi Martin, quien lleva años exponiendo la vida privada del exjugador de fútbol.