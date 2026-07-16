Piqué está en Estados Unidos con Clara Chía ¿Estará en final del Mundial y verá a Shakira?

Shakira se ha convertido en una imagen constante en los Mundiales de fútbol, gracias a su talento musical. La colombiana, que ha participado en las ceremonias de Alemania, en el 2006; en Sudáfrica, en el 2010 y en Brasil, en el 2014, comenzó su historia de amor con el exfutbolista español Gérard Piqué, en la Copa Mundo del 2010 cuando interpretó el famoso ‘Waka Waka’. Allí España, donde jugaba Piqué, se coronó campeona.

Ahora, en esta Copa 2026 España volverá a disputar el título este domingo 19 de julio, en esta oportunidad frente a Argentina. Shakira, por su parte, ya está confirmada para hacer parte del show de medio tiempo, siendo la primera vez que se realiza este espectáculo. Con ella estarán Madonna, Justin Bieber y BTS, entre otros.

En medio de ese ambiente mundialista, se confirmó este miércoles 15 de julio que el ex jugador Gerard Piqué, padre de los dos hijos de la colombiana, Sasha y Milan, llegó a Estados Undios junto a su novia Clara Chía, con quien completó cuatro años de relación, los mismos que lleva separado de la cantante que interpreta el himno oficial del Mundial ‘Dai Dai’.

¿Volará Gerard Piqué de la costa Oeste a la costa Este?

La pareja fue avistada en un restaurante de Los Ángeles, llamado Catch LA, uno de los locales más frecuentados por las celebridades angelinas.

La presencia del exdeportista, que se tomó algunas fotos con sus seguidores, incluso se vio muy amable a Chía tomando las imágenes de su novio junto a sus fans, han disparado los rumores acerca de que él volaría hasta la costa Este en los próximos días para ver el partido de su selección, en el MetLife Stadium de Nueva York.

Si fuera así, no sería raro ver a Piqué en el palco donde se han visto colegas suyos de los tiempos del fútbol como Xavi Hernández, Carles Puyol o Iker Casillas. Es de conocimiento que la FIFA extiende invitaciones a viejas glorias o leyendas del balompié y Piqué es una de ellas.

De momento no hay confirmación, pero si Piqué y Clara estuvieran en el mencionado estadio, sería la primera vez que los tres coincidirían en un evento publico, lo que se convertiría en atracción para los medios del entretenimiento que estarían a la caza de imágenes de la situación.

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