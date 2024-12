Pirlo envió fuertes mensajes a Blessd y le hizo una advertencia: “Voy a hablar”

Pirlo 420, cantante de trap y reguetón, sorprendió en horas recientes con una serie de mensajes que envió por medio de redes sociales a Blessd, otro representante del género urbano. Además, el streamer Luis Villa, mejor conocido como Westcol, también fui incluido en esta discusión.

Al parecer, las diferencias entre ambos artistas surgieron hace varios meses, pero el conflicto revivió por cuenta de unas declaraciones que Villa habría hecho al respecto.

“Bro, deje de ser tan agregado que yo nunca le hice nada para que esté hablando de mí por ahí. Solito y por mi propia cuenta estoy número 13 en el mundo ¿Eso les duele? Deje de ser lambón, brother, que usted era fanático mío y hay videos en donde lo dice ¿Qué pasó? Yo me sentiría mal en esa posición”, expresó Pirlo 420 a través de una historia que compartió en Instagram.

“Todos ustedes me han buscado, ¿se les olvida? Por mi hicieron trap y los escucharon por primera vez en ese género. No tienen dignidad, hablan mal el uno del otro y véanse ahí. Yo viví día y noche con ustedes y tengo los datos reales. No hablen de mal agradecidos que se les ve feo. Únanse artistas y youtubers que con todos puedo en cinco minutos porque eran fanáticos míos”, agregó el caleño en su mensaje a Blessd y Westcol.

Westcol respondió a Pirlo y salió en defensa de Blessd

Horas más tarde del pronunciamiento de Jean Emmanuel Cortés Herrera (nombre real de Pirlo), Luis Villa reaccionó en una transmisión en vivo y ante sus miles de espectadores.

“Esa es la típica reacción de una persona que tiene muchas pepas y perico encima. Se los digo porque ya he lidiado con este tipo de personas (...) Él cree que lo apoyan, pero no es verdad, simplemente le tiran la buena los haters de nosotros, ¿sí me entienden? ¡Él no tiene fanáticos y no tiene comunidad!, si así fuera todas las canciones que saca estarían pegadas. Su comunidad es una reverenda m*erda y por eso sus canciones no pasan del millón”, aseveró Westcol, quien señaló en varias ocasiones a Pirlo de, supuestamente, excederse con el consumo de sustancias ilícitas.

La nueva respuesta y la advertencia de Pirlo a Westcol y Blessd

Cansado de los mensajes y los insultos en su contra, Cortés Herrera respondió con unas explosivas palabras en las cuales aseguró que contará el motivo por el que su amistad con Blessd, también conocido como ‘El Bendito’, llegó a su final.

“El bobito este, el carrito del ‘Bendito’, subiendo fotos y haciéndole creer a la gente bobadas. Como si yo pudiera estar en la Fiscalía sentado con un whisky ¡Pendejo estúpido! Se lo advertí, pero voy a salir a hablar y contar lo que pasó ¡Se lo advertí! Y móntela como quiera, mi bro, pero ustedes están caídos (...) Ustedes no han vivido la calle, hombre ¡Bobos! Ustedes son unos bobos que se juntan con esa gente que habla de ‘chota’ y se les pegó eso ¡Dejen la bobada que ustedes son de mentiras!”, añadió Pirlo, quien afirmó que en enero próximo dará a conocer toda la verdad: “Se les acabó la mentira ¡Vamos a ver qué van a hacer!”.

Por ahora, Pirlo mencionó que estará enfocado en en sus próximos lanzamientos, así como en la promoción de Ejo Paila, reciente estreno en el que colaboró con otras figuras del género urbano, como Ñengo Flow, J Álvarez y Esteban Rojas.